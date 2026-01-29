59-летняя Холли Берри появилась на публике в образе с глубоким декольте

59-летняя звезда фильмов «Женщина-кошка» и «Бал монстров» предстала на публике в наряде с облегающей юбкой в пол, украшенной множеством сияющих страз. Кроме того, знаменитость была одета в черное боди, оформленное длинными рукавами и глубоким декольте. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер.