Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

59-летняя Холли Берри появилась на публике в образе с глубоким декольте

Актриса в боди с глубоким декольте появилась на премьере в Лондоне

Американская актриса Холли Берри в откровенном образе появилась на премьере триллера «Ограбление в Лос-Анджелесе» в Лондоне. Снимки приводит Page Six.

Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media

59-летняя звезда фильмов «Женщина-кошка» и «Бал монстров» предстала на публике в наряде с облегающей юбкой в пол, украшенной множеством сияющих страз. Кроме того, знаменитость была одета в черное боди, оформленное длинными рукавами и глубоким декольте. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер.

Холли Берри
Холли БерриИсточник: Legion-Media

Также стилисты подобрали к образу Берри туфли на платформе и массивную подвеску в виде цветка на длинной тонкой цепи. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж в нюдовых тонах.

Ранее стало известно, что Холли Берри сыграет президента США в новом фильме.