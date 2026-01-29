Ричмонд
Умерла актриса Тамара Плашенко, снимавшаяся с Зеленским в «Слуге народа»

Украинская актриса Тамара Плашенко умерла в 70 лет от рака головного мозга
Тамара Плашенко / фото: кадр из видео
Тамара Плашенко / фото: кадр из видео

В Киеве 28 января в возрасте 70 лет умерла народная артистка Украины Тамара Плашенко, сыгравшая с Владимиром Зеленским в сериале «Слуга народа». О смерти актрисы в соцсетях сообщил ее сын Владимир Крыжановский.

Он отметил, что причиной смерти Плашенко стал рак головного мозга.

Два года назад неожиданно умер супруг артистки Александр Крыжановский, известный по сериалам «Мажор» и «По законам военного времени».

Сын утверждает, что Тамара Плашенко так и не смирилась со смертью мужа и потеряла всякий интерес к жизни.

Страшный диагноз актрисе поставили в конце апреля 2025 года, когда она пожаловалась на бельмо в левом глазу.

«Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги», — написал сын актрисы.

На счету Плашенко 32 роли в фильмах и сериалах. Она снялась в драмах «Восток-Запад» и «Леди Бомж», сериалах «Слуга народа», «Новый русский романс», «Возвращение Мухтара», «Папа напрокат», «Женский доктор» и т. д.