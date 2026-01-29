Умерла актриса Тамара Плашенко, снимавшаяся с Зеленским в «Слуге народа»

«Я не знаю, как она (или они вместе) наколдовала этот рак мозга, но из всех возможных вариантов получила самый сложный: неоперабельный из-за месторасположения, очень быстрый и агрессивный, неизлечимый за любые деньги», — написал сын актрисы.