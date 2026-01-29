Обильные снегопады, несмотря на кажущуюся красоту — не самое приятное природное явление. Снег мешает движению транспорта, создает препятствия для пешеходов, а то и вовсе парализует любое движение на отдельно взятом участке.
Это свойство широко используется в кинематографе, чтобы создать условия для развития действия. Чаще всего снег внезапно отрезает группу главных героев от цивилизации, создавая таким образом условия для межличностных взаимодействий. И хотя подобная затравка сюжета от фильма к фильму может выглядеть похоже, ее последствия могут существенно отличаться, в зависимости от фантазии сценариста.
«Сияние»
Культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», снятый в 1980-м на основе одноименного романа не менее известного писателя Стивена Кинга, мог бы закончиться едва начавшись, если бы не снег. Ведь действие развивается в отеле «Оверлук», который на зиму заваливает снегом настолько, что о посетителях в эти месяцы и речи не идет.
Писатель Джек Торренс (Джек Николсон) вместе со своей семьей отправляется в отель в качестве зимнего сторожа. Джек рассчитывает, что в засыпанном снегами уединенном гнездышке он сможет дописать свой роман. Его даже не останавливает судьба одного из предшественников, который, устав сидеть в снежном плену, убил жену и двух дочерей, а после свел счеты с жизнью в том же отеле. Вскоре под действием вынужденной изоляции писатель на себе испытывает тот же эффект и в результате погибает, превратившись в ледяную статую.
«День сурка»
Снегопад играет важную роль в сюжете великолепной фантастической комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл в главных ролях. Циничный, самовлюбленный ведущий прогнозов погоды из Питтсбурга Фил Коннорс (Мюррей) отправляется снимать репортаж о празднике «День сурка» в провинциальный Панксатони, где застревает во временной петле.
Фил вынужден менять себя и свою жизнь, а символом невозможности убежать от этой перемены является мощный буран, перекрывший пути к отступлению. И это не рядовое буйство стихии. В начале фильма в своей программе Фил Коннорс обещает совсем другую погоду. А потом еще раз проговаривает те же аргументы полицейскому на шоссе. Буран, остановивший ведущего, просто не должен существовать. Но без него не было бы фильма.
«Послезавтра»
В фильме-катастрофе «Послезавтра» от режиссера Роланда Эммериха снегом засыпало не какой-нибудь дом или городок, а большую часть Земли. После ряда локальных катаклизмов в атмосфере формируются три гигантских циклона, укутывающие планету снежным покрывалом. При этом температура падает до -100 градусов, и у застигнутых морозом людей на повестку дня выходит одна задача: выжить.
Главную роль палеоклиматолога Джека Холла, который больше других понимает в происходящем, исполнил американский актер Деннис Куэйд, известный по фильмам «Парни что надо» и «Вдали от рая». Вместе с командой единомышленников он отправляется выручать из снежного плена сына (Джейк Джилленхол), который смог укрыться от мороза в здании Национальной библиотеки в Нью-Йорке.
«Омерзительная восьмерка»
Великолепный образец детективного вестерна снял культовый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино. Фильм «Омерзительная восьмерка» задумывался им как продолжение предыдущей картины «Джанго освобожденный», но в связи с утечкой сценария в Интернет Тарантино отложил съемки и даже подумывал вовсе отменить производство.
События фильма происходят в конце XIX века в Соединенных штатах, в уединенном галантерейном магазине, где персонажи картины укрываются от разыгравшейся метели. Как водится у Тарантино, среди собравшихся не оказывается обычных, мирных людей, и до хорошей погоды не доживает ни один. Фильм примечателен камерным характером действия, обилием крепких, умелых актеров, а также музыкой Эннио Морриконе, для которого эта работа стала последней.
«Секс на две ночи»
В отличие от предыдущей картины, герои романтической мелодрамы Макса Николса «Секс на две ночи» не только выживают в снежном плену, но едва не заводят третьего. Правда, в заблокированном снегом доме герои проводят лишь первую часть фильма, но не будь этого внепланового заточения, остальные события картины могли и вовсе не состояться.
Главная героиня, безработная незамужняя девушка Меган (Лио Типон) отправляется повеселиться в клуб, а в итоге оказывается в постели парня по имени Алек (Майлз Теллер), с которым познакомилась в сети. На утро молодые люди просыпаются недовольные друг другом и рады бы разойтись, но внезапная метель вынуждает их коротать время вместе. От скуки они начинают разбор вчерашних полетов и решают попробовать еще раз, с учетом выявленных ошибок. И получается настолько хорошо, что о простом расставании больше не может быть и речи.