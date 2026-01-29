Писатель Джек Торренс (Джек Николсон) вместе со своей семьей отправляется в отель в качестве зимнего сторожа. Джек рассчитывает, что в засыпанном снегами уединенном гнездышке он сможет дописать свой роман. Его даже не останавливает судьба одного из предшественников, который, устав сидеть в снежном плену, убил жену и двух дочерей, а после свел счеты с жизнью в том же отеле. Вскоре под действием вынужденной изоляции писатель на себе испытывает тот же эффект и в результате погибает, превратившись в ледяную статую.