Дорогу замело: пять фильмов, в которых снегопад становится двигателем сюжета

Снегопад — не только обязательный атрибут зимы, но и отличный инструмент для запуска сюжета. Собрали пять зимних фильмов, действие которых спровоцировано обильным выпадением снега
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Послезавтра
Кадр из фильма «Послезавтра»

Обильные снегопады, несмотря на кажущуюся красоту — не самое приятное природное явление. Снег мешает движению транспорта, создает препятствия для пешеходов, а то и вовсе парализует любое движение на отдельно взятом участке.

Это свойство широко используется в кинематографе, чтобы создать условия для развития действия. Чаще всего снег внезапно отрезает группу главных героев от цивилизации, создавая таким образом условия для межличностных взаимодействий. И хотя подобная затравка сюжета от фильма к фильму может выглядеть похоже, ее последствия могут существенно отличаться, в зависимости от фантазии сценариста.

«Сияние»

Кадр из фильма Сияние
Кадр из фильма «Сияние»

Культовый фильм ужасов Стэнли Кубрика «Сияние», снятый в 1980-м на основе одноименного романа не менее известного писателя Стивена Кинга, мог бы закончиться едва начавшись, если бы не снег. Ведь действие развивается в отеле «Оверлук», который на зиму заваливает снегом настолько, что о посетителях в эти месяцы и речи не идет. 

Писатель Джек Торренс (Джек Николсон) вместе со своей семьей отправляется в отель в качестве зимнего сторожа. Джек рассчитывает, что в засыпанном снегами уединенном гнездышке он сможет дописать свой роман. Его даже не останавливает судьба одного из предшественников, который, устав сидеть в снежном плену, убил жену и двух дочерей, а после свел счеты с жизнью в том же отеле. Вскоре под действием вынужденной изоляции писатель на себе испытывает тот же эффект и в результате погибает, превратившись в ледяную статую.

«День сурка»

Кадр из фильма День сурка
Кадр из фильма «День сурка»

Снегопад играет важную роль в сюжете великолепной фантастической комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл в главных ролях. Циничный, самовлюбленный ведущий прогнозов погоды из Питтсбурга Фил Коннорс (Мюррей) отправляется снимать репортаж о празднике «День сурка» в провинциальный Панксатони, где застревает во временной петле.

Фил вынужден менять себя и свою жизнь, а символом невозможности убежать от этой перемены является мощный буран, перекрывший пути к отступлению. И это не рядовое буйство стихии. В начале фильма в своей программе Фил Коннорс обещает совсем другую погоду. А потом еще раз проговаривает те же аргументы полицейскому на шоссе. Буран, остановивший ведущего, просто не должен существовать. Но без него не было бы фильма.

«Послезавтра»

Кадр из фильма Послезавтра
Кадр из фильма «Послезавтра»

В фильме-катастрофе «Послезавтра» от режиссера Роланда Эммериха снегом засыпало не какой-нибудь дом или городок, а большую часть Земли. После ряда локальных катаклизмов в атмосфере формируются три гигантских циклона, укутывающие планету снежным покрывалом. При этом температура падает до -100 градусов, и у застигнутых морозом людей на повестку дня выходит одна задача: выжить.

Главную роль палеоклиматолога Джека Холла, который больше других понимает в происходящем, исполнил американский актер Деннис Куэйд, известный по фильмам «Парни что надо» и «Вдали от рая». Вместе с командой единомышленников он отправляется выручать из снежного плена сына (Джейк Джилленхол), который смог укрыться от мороза в здании Национальной библиотеки в Нью-Йорке.

«Омерзительная восьмерка»

Кадр из фильма Омерзительная восьмерка
Кадр из фильма «Омерзительная восьмерка»

Великолепный образец детективного вестерна снял культовый американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино. Фильм «Омерзительная восьмерка» задумывался им как продолжение предыдущей картины «Джанго освобожденный», но в связи с утечкой сценария в Интернет Тарантино отложил съемки и даже подумывал вовсе отменить производство.

События фильма происходят в конце XIX века в Соединенных штатах, в уединенном галантерейном магазине, где персонажи картины укрываются от разыгравшейся метели. Как водится у Тарантино, среди собравшихся не оказывается обычных, мирных людей, и до хорошей погоды не доживает ни один. Фильм примечателен камерным характером действия, обилием крепких, умелых актеров, а также музыкой Эннио Морриконе, для которого эта работа стала последней.

«Секс на две ночи»

Кадр из фильма «Секс на две ночи»
Кадр из фильма «Секс на две ночи»

В отличие от предыдущей картины, герои романтической мелодрамы Макса Николса «Секс на две ночи» не только выживают в снежном плену, но едва не заводят третьего. Правда, в заблокированном снегом доме герои проводят лишь первую часть фильма, но не будь этого внепланового заточения, остальные события картины могли и вовсе не состояться.

Главная героиня, безработная незамужняя девушка Меган (Лио Типон) отправляется повеселиться в клуб, а в итоге оказывается в постели парня по имени Алек (Майлз Теллер), с которым познакомилась в сети. На утро молодые люди просыпаются недовольные друг другом и рады бы разойтись, но внезапная метель вынуждает их коротать время вместе. От скуки они начинают разбор вчерашних полетов и решают попробовать еще раз, с учетом выявленных ошибок. И получается настолько хорошо, что о простом расставании больше не может быть и речи.