После «Охотников» Эйкройд продолжил активно сниматься, предпочитая оставаться на втором плане. При этом в тех же фильмах он часто выступал в качестве сценариста. Он пробовал силы в режиссуре, озвучивал компьютерные игры по мотивам «Охотников» (не забывая писать сценарии к этим играм), а также занимался клубной деятельностью. Позже, как и Мюррей, он вернулся к своей роли Рэя Стэнца в перезагрузке франшизы.