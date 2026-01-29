Фантастическая комедия «Охотники за привидениями» вышла на экраны в 1984 году и мгновенно стала хитом. Почти два месяца картина оставалась лидером проката и заняла место самой кассовой комедией в США, пока ее не обошел «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи в главной роли.
Фильм собрал без малого 300 миллионов долларов, дважды номинировался на «Оскар», а также запустил франшизу, здравствующую до сих пор. Но самое главное — он стал настоящим прорывом в карьере для всех четырех актеров, сыгравших охотников за привидениями.
Билл Мюррей
В роли лидера команды охотников за привидениями Питера Венкмана снялся американский актер Билл Мюррей. Кинокарьеру он начал пятью годами ранее, сыграв главную роль в фильме «Фрикадельки». Эта комедия была дебютной режиссерской работе Айвена Райтмана, который впоследствии снимал «Охотников за привидениями». Кроме того в 1981 году Мюррей снялся в главной роли в военной комедии Райтмана «Добровольцы поневоле», которая принесла актеру широкую известность.
Финансовый успех «Охотников» позволил Мюррею взять перерыв в карьере на четыре года. В это время он учился в Сорбонне и проводил время с семьей. Возвращение состоялось в 1988 году с фэнтезийной комедией «Новая рождественская сказка». Годом позже Мюррей вернулся к роли Питера Венкмана в «Охотниках за привидениями 2», а вышедшая в 93-м фэнтезийная мелодрама «День сурка» окончательно закрепила за ним славу выдающегося комического актера.
Следующие два десятилетия Билл Мюррей оставался крайне востребованным артистом, выдавая по 2–3 фильма в год. На его счету несколько десятков различных кинонаград, включая премию BAFTA, «Эмми» и «Золотой глобус». В 2021 и 2024 годах актер вновь примерил на себя протонный ранец в фильмах «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за приаидениями: Леденящий ужас».
Дэн Эйкройд
Специалиста по истории паранормальных явлений, а также создателя снаряжения охотников Рэя Стэнца сыграл канадо-американский актер, сценарист и продюсер Дэн Эйкройд. На тот момент он был опытным сценаристом и работал на телешоу «Субботним вечером в прямом эфире».
Также Эйкройд появлялся в кино, а лучшей его работой была музыкальная комедия «Братья Блюз», где он исполнил одну из главных ролей в дуэте с Джоном Белуши. Актеры крепко дружили, и именно для Белуши еще в 80-м году Эйкройд начал писать сценарий «Охотников за привидениями». Но в 1982 актер внезапно умер, и ему на замену пригласили Билла Мюррея.
После «Охотников» Эйкройд продолжил активно сниматься, предпочитая оставаться на втором плане. При этом в тех же фильмах он часто выступал в качестве сценариста. Он пробовал силы в режиссуре, озвучивал компьютерные игры по мотивам «Охотников» (не забывая писать сценарии к этим играм), а также занимался клубной деятельностью. Позже, как и Мюррей, он вернулся к своей роли Рэя Стэнца в перезагрузке франшизы.
Харольд Рэмис
Эксцентричный красавчик, специалист по теории паранормальных явлений Игон Спенглер является третьим из отцов-основателей команды охотников за привидениями. Его сыграл американский актер, режиссер и сценарист Харольд Рэмис. Он активно сотрудничал с Айвеном Райтманом, был соавтором сценариев «Фрикаделек» и «Добровольцев поневоле». Он же работал над сценарием «Охотников», сдерживая чрезмерные всплески фантазии Дэна Эйкройда.
В 1993 году Рэмис выступил сценаристом, продюсером и режиссером фильма «День сурка», который стал жемчужиной его карьеры. Но во время съемок он разругался с Биллом Мюрреем, с которым до этого работал в шести фильмах. Успех «Охотников за привидениями» и «Дня сурка» положительно сказался на гонорарах Рэмиса и обеспечил ему возможность придирчиво выбирать новые проекты, среди которых выделяются криминальная комедия «Анализируй это» и мелодрама «Ослепленный желаниями».
Рэмис активно работал над перезапуском «Охотников», но в 2010 году подхватил инфекцию, которая лишила его возможности ходить, а затем и говорить. 24 февраля 2014 года Харольд Рэмис скончался в своем доме в Чикаго. Вышедший в 2016 фильм «Охотники за привидениями» с женским составом посвящен памяти Рэмиса.
Эрни Хадсон
Единственным членом команды охотников без высшего образования был Уинстон Зеддмор, которого трое основателей компании наняли после непредвиденного роста заказов. Этого персонажа сыграл Эрни Хадсон. К тому времени он уже имел за плечами полтора десятка ролей в фильмах и сериалах, но массовому зрителю был не слишком известен.
«Охотники за привидениями» принесли актеру популярность, а с ней и новые предложения. Всего за следующие 40 лет он появился более чем в 200 фильмах и сериалах, снимаясь в небольших ролях, а также занимаясь озвучиванием. При этом актер не планирует сбавлять обороты. К началу 2026 года у него в работе находится пять проектов в разной степени готовности.