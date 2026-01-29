«Пожалуйста, наслаждайтесь возможностью, которую вы заработали, я надеюсь. Был Тургенев, который жил в Монако и в других местах. Во Франции жила потрясающая его любимая женщина — певица Полина Виардо. В Москве, в России у него были великолепные имения. Но никто никогда не вел себя так по-плебейски! Вот это меня смущает. Если есть возможность отдохнуть на свои заработанные деньги, узнать что-то новое, сходить в музей, поесть вкусно — почему нет? Это можно делать, но нельзя этим хвастаться, выставлять напоказ и говорить: “Вы ничто, вы плебеи, а я царь!”. Это плохая культура, плохое воспитание», — заявила актриса.