90-летняя Светлана Дружинина высказалась о знаменитостях, живущих напоказ

Светлана Сергеевна осудила звезд шоу-бизнеса, которые хвастаются дорогими вещами и отдыхами на роскошных курортах
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина отреагировала на новости о том, что некоторые звезды шоу-бизнеса выставляют напоказ свою роскошную жизнь. Она призналась, что ее поразил сюжет шоу «Место встречи», где показали, как российские звезды отдыхали в Куршевеле в сложное время.

«Есть возможность — отдыхайте, смотрите красоты! Я тоже была во Франции. Завтра, может быть, послезавтра расскажу, как я там побывала. Но хвастаться своими покупками, рассказывать, так по-плебейски, Рудковская говорила, что на мне надето. Какая-то там Боня, я даже ее не знаю. Говорит, что у нее квартиры за границей… А эта длиннорукая, длинноногая… Я даже не помню их имен! Знаете, это плебейство!» — заявила звезда фильма «Девчата».

Виктория Боня
Виктория БоняИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер сериала «Гардемарины, вперед!» призвала звезд быть более скромными. По мнению 90-летней артистки, подобное хвастовство говорит о плохом воспитании людей.

«Пожалуйста, наслаждайтесь возможностью, которую вы заработали, я надеюсь. Был Тургенев, который жил в Монако и в других местах. Во Франции жила потрясающая его любимая женщина — певица Полина Виардо. В Москве, в России у него были великолепные имения. Но никто никогда не вел себя так по-плебейски! Вот это меня смущает. Если есть возможность отдохнуть на свои заработанные деньги, узнать что-то новое, сходить в музей, поесть вкусно — почему нет? Это можно делать, но нельзя этим хвастаться, выставлять напоказ и говорить: “Вы ничто, вы плебеи, а я царь!”. Это плохая культура, плохое воспитание», — заявила актриса.

Оксана Самойлова и Ксения Собчак / фото: соцсети
Оксана Самойлова и Ксения Собчак / фото: соцсети

В середине января известный российский бренд в честь своего 25-летия устроил тур для российских звезд в Куршевеле, в частности для Ксении Собчак, Елизаветы Базыкиной, Александра Рогова, Оксаны Самойловой и других. Знаменитостей катали на частных джетах, развлекали в люксовом отеле и кормили устрицами.

Пользователи раскритиковали руководство бренда, которое, по некоторым сообщениям за четыре дня празднования потратило около 30 миллионов рублей, а также звезд за то, что они веселятся в непростое для всех время и не стесняются это показывать. 