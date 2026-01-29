Рената Литвинова появилась на Неделе моды, которая проходит в Париже с 26 по 29 января.
Российская актриса предстала перед публикой в черной объемной накидке из бархата, под которую надела брюки в тон. 59-летняя Литвинова дополнила образ в стиле «темный винтаж» золотыми очками, черным клатчем на золотой цепочке и сапогами на шпильке с золотым мыском. Она уложила волосы в высокую прическу и сделала необычный макияж с черной помадой.
Напомним, Рената Литвинова с 2022 года живет во Франции. В Париже актриса участвует в театральных постановках, модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью Ульяной.