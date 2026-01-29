Ким Кардашьян заявила, что звезда «Блэйда» спас ее жизнь

«Говорит: “Я не знаю, сколько тебе лет, но ты слишком молода, чтобы гулять так поздно. Ты слишком молода, чтобы ходить на вечеринки, даже если это домашняя тусовка. Тебе не следует ходить по клубам… Я собираюсь отвезти тебя домой и не хочу видеть тебя на таких мероприятиях, пока не станешь достаточно взрослой. И я больше никогда его не видела. Но он спас мне жизнь, воспитал как надо”», — делится теледива.