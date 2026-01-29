Актриса Волкова объяснила, что стоит за ее резкой сменой имиджа

По ее словам, все дело в персонаже по фамилии Арефьева, которого она играет в сериале «Скорая помощь». Именно этот проект требует от нее постоянно носить каре, из-за чего возвращение к длинным волосам откладывается на неопределенный срок. Волкова уточнила, что на данный момент уже завершены съемки девятого сезона, и теперь у нее появилась надежда, что к августу волосы все же успеют отрасти.