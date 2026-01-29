Актриса Волкова объяснила, что стоит за ее резкой сменой имиджа

Короткая стрижка, с которой актриса Екатерина Волкова появляется на публике уже не первый год, давно стала ее узнаваемой деталью. При этом поклонники продолжают гадать, что произошло с прежними длинными локонами и почему образ не меняется так долго, пишет Пятый канал.
Ответ на этот вопрос прозвучал на премьере сериала «Резервация», где знаменитость пообщалась с журналистами. Актриса дала понять, что ее внешний вид — не спонтанное решение и не модный эксперимент, а вынужденная мера.
По ее словам, все дело в персонаже по фамилии Арефьева, которого она играет в сериале «Скорая помощь». Именно этот проект требует от нее постоянно носить каре, из-за чего возвращение к длинным волосам откладывается на неопределенный срок. Волкова уточнила, что на данный момент уже завершены съемки девятого сезона, и теперь у нее появилась надежда, что к августу волосы все же успеют отрасти.
Актриса также отметила, что в момент смены имиджа не испытывала сожалений. При этом она с иронией добавила, что далеко не всем поклонницам удается решиться на подобный шаг — многим мешает забота и контроль со стороны родителей.
В ходе беседы журналист предположила, что резкие изменения во внешности у женщин нередко связаны с появлением любимого мужчины. На это звезда отреагировала предельно лаконично, дав понять, что в ее жизни сейчас просто нет времени на подобные истории.
Ранее Екатерина Волкова показала себя без макияжа, впечатлив поклонников.