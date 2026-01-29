Успех первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», ставшего хитом HBO Max в 2025 году, не оставил сомнений в необходимости продолжения. Сериал-приквел к дилогии «Оно» Андреса Мускетти погрузил зрителей в мрачную атмосферу городка Дерри 1962 года, раскрывая истоки зла, олицетворяемого Пеннивайзом. Теперь же вся информация указывает на то, что работа над новыми эпизодами в самом разгаре. И главный вопрос, волнующий фанатов, — когда выйдет второй сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и что он нам покажет. Опираясь на последние данные инсайдеров, мы можем составить предварительную картину грядущих событий.