Успех первого сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», ставшего хитом HBO Max в 2025 году, не оставил сомнений в необходимости продолжения. Сериал-приквел к дилогии «Оно» Андреса Мускетти погрузил зрителей в мрачную атмосферу городка Дерри 1962 года, раскрывая истоки зла, олицетворяемого Пеннивайзом. Теперь же вся информация указывает на то, что работа над новыми эпизодами в самом разгаре. И главный вопрос, волнующий фанатов, — когда выйдет второй сезон «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и что он нам покажет. Опираясь на последние данные инсайдеров, мы можем составить предварительную картину грядущих событий.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Прямого ответа от HBO Max пока нет — проект официально не анонсирован. Но, согласно инсайдерской информации из The Hollywood Reporter и активности создателей, производство второго сезона уже ведется на протяжении нескольких месяцев. Сценарий находится в стадии активной разработки (над ним, по слухам, работает Баран бо Одар, создатель сериала «Тьма»). Если процесс пойдет по плану и съемки стартуют весной 2026 года, логичнее всего ожидать премьеру второго сезона «Оно: Добро пожаловать в Дерри» осенью 2027-го. Такой график позволит выдержать хоррор-эстетику, приуроченную к Хэллоуину, и повторит успешный релиз-стратегию первого сезона.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Кастинговая политика второго сезона пока остается загадкой. Учитывая временной скачок на 27 лет назад (с 1962-го к 1935-му), возвращение основных актеров из первого сезона в тех же ролях маловероятно. Мы можем увидеть новых персонажей — жителей Дерри эпохи Великой депрессии, ставших жертвами или орудиями Пеннивайза. Но ключевая постоянная величина — само Зло. Высока вероятность того, что Билл Скарсгард вновь вернется к роли Пеннивайза, ведь сущность демонического клоуна вне времени. Также возможны камео-появления или сюжетные связи с персонажами, чьи корни уходят в прошлое города.
О чем будет 2-й сезон сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Создатель сериала Андрес Мускетти неоднократно заявлял о своем намерении исследовать историю Дерри в трех временных периодах. После 1962 года (первый сезон) повествование шагнет еще дальше в прошлое. Второй сезон, согласно планам и утечкам, будет разворачиваться в 1935 году. Центральным историческим эпизодом станет кровавая расправа над бандой Брэдли — событие, кратко упомянутое в оригинальном романе Кинга и мельком затронутое в первом сезоне. Это позволит глубже изучить, как древнее зло, скрывающееся под обликом Пеннивайза, систематически растлевает и подталкивает жителей Дерри к чудовищным, немыслимым актам насилия, навсегда оставляя шрамы на судьбе города.
Интересные факты о 2-м сезоне сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Работа над продолжением раскрывает любопытные детали не только о сериале, но и о планах студии в целом.
Андрес Мускетти изначально задумывал сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» как трилогию. После второго сезона (1935 год) планируется третий, действие которого перенесет нас в 1908 год.
Успех первого сезона сделал Мускетти одним из самых востребованных режиссеров внутри Warner Bros. Это, как отмечает The Hollywood Reporter, может повлиять на его участие в других проектах студии, но одновременно подтверждает высокий приоритет и важность «Дерри» для медиагиганта.
До выхода новых серий зрителей, возможно, ждет переработанная полнометражная дилогия «Оно» с новыми сценами. Это говорит о том, что студия намерена поддерживать и развивать интерес ко всей франшизе в ожидании продолжения сериала.