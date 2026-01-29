Изначально фильм носил рабочее название «Мстители: Династия Канга», а главным злодеем должен был быть Джонатан Мейджорс в роли Канга Завоевателя. После скандала на почве домашнего насилия и увольнения актера студия кардинально переработала сценарий, представив на Comic-Con 2024 нового антагониста — Доктора Дума.

За возвращение в роли Дума Роберту Дауни-мл. предложили один из самых больших гонораров в истории кино — 100 миллионов долларов. Контракт также включает бонусы от сборов и уникальные условия вроде частного самолета.

Возвращение братьев Энтони и Джо Руссо (режиссеры фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») было одним из ключевых условий Дауни-мл. для участия в проекте. Их гонорар за работу над двумя фильмами («Мстители: Доктор Дум» и «Мстители: Секретные войны») составит около 80 миллионов долларов.