Спустя семь лет после эпичного фильма «Мстители: Финал» братья Руссо вновь собирают команду для самого масштабного противостояния в истории киновселенной Marvel. Когда выйдет фильм «Мстители: Доктор Дум», мир увидит грандиозный итог целой эпохи, где судьбы вселенных решатся в схватке с новым легендарным противником. После смены планов и скандалов студия совершила смелый творческий ход, который уже сейчас будоражит фанатское сообщество.
Когда выйдет фильм «Мстители: Доктор Дум»
Официальная дата мировой премьеры фильма «Мстители: Доктор Дум» назначена на 18 декабря 2026 года. Изначально релиз был запланирован на 1 мая того же года, но масштаб производства и сложность графических работ вынудили Marvel Studios перенести дату.
Кто снимается в фильме «Мстители: Доктор Дум»
Каст фильма обещает стать самым звездным в истории вселенной. Главную сенсацию представляет Роберт Дауни-мл., возвращающийся в роли Доктора Виктора фон Дума — правителя Латверии, владеющего магией и технологиями. Это не воскрешение Тони Старка, а совершенно новый персонаж из альтернативной реальности.
К нему присоединится плеяда подтвержденных героев: Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи) и новые лица из «Фантастической четверки». Особый ажиотаж вызывает возвращение легенд из вселенной Fox: Патрик Стюарт (Профессор Икс), Хью Джекман (Росомаха), Иэн Маккеллен (Магнето) и другие оригинальные актеры «Людей Икс». Ходят упорные слухи о возможном камео Криса Эванса в роли Капитана Америки, хотя официального подтверждения пока нет. Участие Тома Холланда (Человек-паук) остается под вопросом из-за его плотного графика.
О чем будет фильм «Мстители: Доктор Дум»
Сюжет держится в строгом секрете, но, исходя из комиксов и заявлений создателей, можно предположить несколько ключевых линий. Главной фанатской теорией является адаптация событий фильма «Мстители: Секретные войны», где Дум, используя энергию столкнувшихся вселенных, создает свою собственную реальность — Мир Битв — и провозглашает себя богом.
Другой вероятный источник — история Time Runs Out, где мультивселенная необратимо разрушается, и неожиданным спасителем выступает именно Доктор Дум.
Фильм также может развернуть глобальный конфликт между основным миром MCU и вселенной мутантов. Прямой намек на это появился в последней сцене фильма «Капитан Марвел 2», которая показывается уже после титров: там героиня Моника Рамбо оказывается в альтернативной реальности, где ее встречают знакомые по старым фильмам Люди Икс.
Независимо от выбранного пути, «Мстители: Доктор Дум» станет кульминацией всех сюжетных линий, связанных с мультивселенной, и приведет героев к порогу заключительной части саги — «Мстители: Секретные войны», премьера которого ожидается в 2027 году.
Интересные факты о фильме «Мстители: Доктор Дум»
Создание блокбастера — это история, полная драматических поворотов и амбициозных решений.
Изначально фильм носил рабочее название «Мстители: Династия Канга», а главным злодеем должен был быть Джонатан Мейджорс в роли Канга Завоевателя. После скандала на почве домашнего насилия и увольнения актера студия кардинально переработала сценарий, представив на Comic-Con 2024 нового антагониста — Доктора Дума.
За возвращение в роли Дума Роберту Дауни-мл. предложили один из самых больших гонораров в истории кино — 100 миллионов долларов. Контракт также включает бонусы от сборов и уникальные условия вроде частного самолета.
Возвращение братьев Энтони и Джо Руссо (режиссеры фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал») было одним из ключевых условий Дауни-мл. для участия в проекте. Их гонорар за работу над двумя фильмами («Мстители: Доктор Дум» и «Мстители: Секретные войны») составит около 80 миллионов долларов.
Это будет первый фильм, где официально встретятся команды Мстителей и Людей Икс из разных киновселенных. Marvel подтвердил, что для ролей мутантов привлекутся актеры из оригинальной серии фильмов Fox, что станет подарком для фанатов киновселенной.