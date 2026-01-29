Данила Козловский вышел на связь с поклонниками. Он опубликовал фото, сделанное вечером на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
40-летний актер рассказал, что представил свою авторскую постановку Frank в БКЗ «Октябрьский» два раза подряд. Он отметил, что его спектакль посмотрели почти восемь тысяч зрителей.
«Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошенный, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер!» — высказался Козловский.
Его поддержали коллеги и поклонники. Одним из первых написал Филипп Киркоров. «Поздравляю! А все начиналось на сцене “Большого театра”», — высказался артист.
«Спасибо, Даниил! Это было прекрасно!», «Дань, ты невероятный! Гордость, восхищение и все такое!», «Браво, Артист», «Браво! Вы этого заслужили! Любовь, овации, доверие, преданность зрителей», «Я верила, что это будет! И очень ждала! Спасибо за вечер 24 января! Это было прекрасно. Возвращайтесь вновь и вновь! Браво», «Спасибо таланту за талант! Ура».
Козловский впервые представил постановку Frank в мае 2025-го. Он сыграл в спектакле на сцене в Москве в день своего 40-летия.
Напомним, Данила Козловский столкнулся с «отменой» после начала спецоперации на Украине. Его перестали снимать в российском кино, и он также лишился работы в театре. Артиста критиковали за посещение США, где живет его дочь Ода-Валентина.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что артист переехал в Америку, а в Россию приезжает только на заработки.
Актер опровергал эти новости, заявляя, что у него нет второго гражданства, а позже подал на общественника в суд за клевету. В конце февраля 2025-го Козловский выиграл это дело. В том же году актер впервые после «отмены» получил роль в постановке «Чуковский» в Театре Ермоловой и вернулся к съемкам в кино.
Ранее стало известно, что Данилу Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Алексея Учителя.