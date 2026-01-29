Дакота Джонсон вышла в свет в микрошортах и накидке с перьями

Звезда «50 оттенков серого» и актриса Дакота Джонсон продемонстрировала фигуру в микрошортах. Фото опубликовано на сайте Page Six.
36-летняя знаменитость стала гостьей показа Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Для светского мероприятия актриса выбрала золотую блузу с принтом, блестящую накидку с перьями на рукавах и микрошорты. Артистка дополнила образ капроновыми колготками с кружевным узором, черными босоножками на каблуках и зеленым клатчем. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с коричневым тенями и розовой помадой.
Среди гостей показа также были Кирстен Данст, Шей Митчелл и другие звезды.
Ранее Дакоту Джонсон заподозрили в романе с молодым музыкантом.