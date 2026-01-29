Ричмонд
46-летняя Кейт Хадсон вышла на публику в топе с глубоким декольте

Актриса опубликовала фото в откровенном наряде

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в топе с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кейт Хадсон / фото: соцсети
Кейт Хадсон / фото: соцсети

Звезда показала снимки, сделанные во время поездки в Париж на Неделю моды. 46-летняя актриса посетила показ бренда Armani.

Артистка вышла на публику в розовом топе с глубоким декольте и узором, который был украшен пайетками. Знаменитость также надела черные широкие брюки, серьги и кольцо. Кейт Хадсон позировала с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем.

Ранее Кейт Хадсон опубликовала фото со своей знаменитой матерью.