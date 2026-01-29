В финале третьего сезона раскрывается судьбоносная тайна: тихая и скромная Пенелопа Фезерингтон оказалась самой леди Уислдаун. На балу в честь своих сестер она произнесла трогательную речь, признаваясь, что раньше не ожидала, что кто-либо серьезно воспримет ее публикации. Пенелопа отметила, что многие молодые леди чувствуют себя невысказанными, и только сейчас осознала, насколько важно дать им голос. Королева Шарлотта простила Пенелопу, позволяя продолжать публикации, а сам закадровый комментарий сменяется ее голосом. Теперь статьи она подписывает как Пенелопа Бриджертон.