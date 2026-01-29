«Бриджертоны» — красивая кинокартина в исторических декорациях, основанная на популярной серии любовных романов американской писательницы Джулии Куинн. В центре сюжета — четыре брата и четыре сестры из семьи Бриджертон: Энтони, Бенедикт, Колин, Грегори, Дафна, Франческа, Элоиза и Гиацинта. Герои заводят знакомства, устраняют соперников и ищут любовь, а их истории с наблюдением за интригами высшего общества комментирует скандальная сплетница леди Уилсдаун.
В третьем сезоне внимание сосредоточено на Колине, который возвращается в Лондон после долгих месяцев путешествий, и на Франческе, впервые появляющейся в свете и открыто заявляющей матери, что готова выйти замуж без любви. Пенелопа решает посвятить себя поиску мужа, а Элоиза поражает семью своей новой дружбой с Крессидой. Эти и другие сюжетные линии разворачиваются на фоне привычных интриг, светских балов и романтических перипетий, а финальные серии сезона преподносят неожиданные события и решения, которые определяют дальнейшую судьбу ключевых персонажей.
Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Бриджертоны»
В финале третьего сезона раскрывается судьбоносная тайна: тихая и скромная Пенелопа Фезерингтон оказалась самой леди Уислдаун. На балу в честь своих сестер она произнесла трогательную речь, признаваясь, что раньше не ожидала, что кто-либо серьезно воспримет ее публикации. Пенелопа отметила, что многие молодые леди чувствуют себя невысказанными, и только сейчас осознала, насколько важно дать им голос. Королева Шарлотта простила Пенелопу, позволяя продолжать публикации, а сам закадровый комментарий сменяется ее голосом. Теперь статьи она подписывает как Пенелопа Бриджертон.
Семейная интрига Фезерингтонов в третьем сезоне была сосредоточена на наследии титула. Старшие дочери Пруденс и Филиппа старались первыми родить наследника, который получит бы титул лорда Фезерингтона. Однако Пенелопа нарушила эти планы и родила сына от Колина Бриджертона.
История Энтони и Кейт, начавшаяся во втором сезоне, развивалась дальше: герои узнали о беременности Кейт и отправились на ее родину в Индию.
В финальных эпизодах также показаны романтические приключения Бенедикта. Он провел ночь с Тилли, но когда та предложила серьезные отношения, Бенедикт отказался, выбрав личную свободу.
Франческа Бриджертон вышла замуж за Джона Стерлинга, графа Килмартина, и вместе с ним отправилась в семейное поместье Джона в Шотландии. В путешествие к ним присоединилась Элоиза, которая заявила Бенедикту, что «не может изменить мир, не увидев его».
В последних кадрах сезона Элоиза и Бенедикт обсуждали предстоящий бал-маскарад, который устраивала их мать Вайолет. Наконец, Крессида, оказавшаяся в неловком положении после ложного признания в роли леди Уислдаун, решила временно покинуть Лондон и отправилась к тете, чтобы пережить позор подальше от светского общества. В последнем кадре героиня уезжает в своей карете.
Как сложились судьбы героев
Рассмотрим, какими были финальные кадры для ключевых персонажей.
Пенелопа
В финале сезона Пенелопа (Никола Кохлан) официально раскрывает себя как леди Уислдаун. Королева Шарлотта прощает ее за публикации, и Пенелопа продолжает вести колонки, теперь подписывая их своим именем. Она рожает сына от Колина, обеспечивая семье Фезерингтонов наследника, но нарушает планы старших сестер.
Колин Бриджертон
Один из Бриджертонов и отец сына Пенелопы. Колин полностью вовлечен в семейную жизнь. Сюжетная линия Колина (Люк Ньютон) в третьем сезоне завершилась созданием семьи и налаживанием отношений с Пенелопой.
Энтони Бриджертон
Узнает, что Кейт беременна, и вместе с ней отправляется в Индию. В финале сезона Энтони (Джонатан Бейли) находится в процессе подготовки к роли будущего отца и главы семьи.
Бенедикт Бриджертон
Проводит ночь с Тилли, но отказывается от серьезных отношений, выбирая свободу. В последнем кадре Бенедикт (Люк Томпсон) обсуждает с Элоизой предстоящий бал-маскарад, который создает предпосылки для будущей романтической истории.
Франческа Бриджертон
Франческа (Руби Стоукс) выходит замуж за Джона Стерлинга, графа Килмартина, и вместе с ним отправляется в Шотландию. В поездку с молодоженами присоединяется Элоиза.
Элоиза Бриджертон
Элоиза (Клаудия Джесси) решает отправиться с Франческой и Джоном в Шотландию, заявляя, что хочет «увидеть мир, чтобы изменить его».
Крессида Каупер
Покидает Лондон после скандала, связанного с ложью о роли леди Уислдаун. Крессида (Джессика Мэдсен) отправляется жить к тете, чтобы переждать позор вдали от светских приемов.
Будет ли продолжение сериала «Бриджертоны»
Да, четвертый сезон уже стартовал. Новые серии будут посвящены личной жизни Бенедикта Беджертона — второго сына аристократического семейства. Всего запланировано восемь серий, при этом ожидается, что многие полюбившиеся актеры вернутся к своим ролям.