Чем закончился 3-й сезон сериала «Бриджертоны» и как сложилась судьба ключевых персонажей

«Бриджертоны» — яркая костюмированная мелодрама о четырех братьях и четырех сестрах из семьи Бриджертон, которая живет в альтернативном расово равноправном Лондоне начала XIX века. Сериал получил множество восторженных отзывов и стал обладателем престижных наград. Рассказываем, чем закончился четвертый сезон и что ждать зрителям в продолжении
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

«Бриджертоны» — красивая кинокартина в исторических декорациях, основанная на популярной серии любовных романов американской писательницы Джулии Куинн. В центре сюжета — четыре брата и четыре сестры из семьи Бриджертон: Энтони, Бенедикт, Колин, Грегори, Дафна, Франческа, Элоиза и Гиацинта. Герои заводят знакомства, устраняют соперников и ищут любовь, а их истории с наблюдением за интригами высшего общества комментирует скандальная сплетница леди Уилсдаун.

В третьем сезоне внимание сосредоточено на Колине, который возвращается в Лондон после долгих месяцев путешествий, и на Франческе, впервые появляющейся в свете и открыто заявляющей матери, что готова выйти замуж без любви. Пенелопа решает посвятить себя поиску мужа, а Элоиза поражает семью своей новой дружбой с Крессидой. Эти и другие сюжетные линии разворачиваются на фоне привычных интриг, светских балов и романтических перипетий, а финальные серии сезона преподносят неожиданные события и решения, которые определяют дальнейшую судьбу ключевых персонажей.

Итоги финальной серии 3-го сезона сериала «Бриджертоны»

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон)
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

В финале третьего сезона раскрывается судьбоносная тайна: тихая и скромная Пенелопа Фезерингтон оказалась самой леди Уислдаун. На балу в честь своих сестер она произнесла трогательную речь, признаваясь, что раньше не ожидала, что кто-либо серьезно воспримет ее публикации. Пенелопа отметила, что многие молодые леди чувствуют себя невысказанными, и только сейчас осознала, насколько важно дать им голос. Королева Шарлотта простила Пенелопу, позволяя продолжать публикации, а сам закадровый комментарий сменяется ее голосом. Теперь статьи она подписывает как Пенелопа Бриджертон.

Семейная интрига Фезерингтонов в третьем сезоне была сосредоточена на наследии титула. Старшие дочери Пруденс и Филиппа старались первыми родить наследника, который получит бы титул лорда Фезерингтона. Однако Пенелопа нарушила эти планы и родила сына от Колина Бриджертона.

История Энтони и Кейт, начавшаяся во втором сезоне, развивалась дальше: герои узнали о беременности Кейт и отправились на ее родину в Индию. 

В финальных эпизодах также показаны романтические приключения Бенедикта. Он провел ночь с Тилли, но когда та предложила серьезные отношения, Бенедикт отказался, выбрав личную свободу.

Франческа Бриджертон вышла замуж за Джона Стерлинга, графа Килмартина, и вместе с ним отправилась в семейное поместье Джона в Шотландии. В путешествие к ним присоединилась Элоиза, которая заявила Бенедикту, что «не может изменить мир, не увидев его». 

В последних кадрах сезона Элоиза и Бенедикт обсуждали предстоящий бал-маскарад, который устраивала их мать Вайолет. Наконец, Крессида, оказавшаяся в неловком положении после ложного признания в роли леди Уислдаун, решила временно покинуть Лондон и отправилась к тете, чтобы пережить позор подальше от светского общества. В последнем кадре героиня уезжает в своей карете.

Как сложились судьбы героев

Рассмотрим, какими были финальные кадры для ключевых персонажей.

Пенелопа 

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Пенелопа
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

В финале сезона Пенелопа (Никола Кохлан) официально раскрывает себя как леди Уислдаун. Королева Шарлотта прощает ее за публикации, и Пенелопа продолжает вести колонки, теперь подписывая их своим именем. Она рожает сына от Колина, обеспечивая семье Фезерингтонов наследника, но нарушает планы старших сестер.

Колин Бриджертон

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Колин Бриджертон
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Один из Бриджертонов и отец сына Пенелопы. Колин полностью вовлечен в семейную жизнь. Сюжетная линия Колина (Люк Ньютон) в третьем сезоне завершилась созданием семьи и налаживанием отношений с Пенелопой.

Энтони Бриджертон

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Энтони Бриджертон
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Узнает, что Кейт беременна, и вместе с ней отправляется в Индию. В финале сезона Энтони (Джонатан Бейли) находится в процессе подготовки к роли будущего отца и главы семьи.

Бенедикт Бриджертон

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Бенедикт Бриджертон
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Проводит ночь с Тилли, но отказывается от серьезных отношений, выбирая свободу. В последнем кадре Бенедикт (Люк Томпсон) обсуждает с Элоизой предстоящий бал-маскарад, который создает предпосылки для будущей романтической истории.

Франческа Бриджертон

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Франческа Бриджертон
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Франческа (Руби Стоукс) выходит замуж за Джона Стерлинга, графа Килмартина, и вместе с ним отправляется в Шотландию. В поездку с молодоженами присоединяется Элоиза.

Элоиза Бриджертон

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Элоиза Бриджертон
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Элоиза (Клаудия Джесси) решает отправиться с Франческой и Джоном в Шотландию, заявляя, что хочет «увидеть мир, чтобы изменить его». 

Крессида Каупер

Кадр из сериала Бриджертоны (3 сезон), Крессида Каупер
Кадр из сериала «Бриджертоны» (3 сезон)

Покидает Лондон после скандала, связанного с ложью о роли леди Уислдаун. Крессида (Джессика Мэдсен) отправляется жить к тете, чтобы переждать позор вдали от светских приемов.

Будет ли продолжение сериала «Бриджертоны»

Да, четвертый сезон уже стартовал. Новые серии будут посвящены личной жизни Бенедикта Беджертона — второго сына аристократического семейства. Всего запланировано восемь серий, при этом ожидается, что многие полюбившиеся актеры вернутся к своим ролям. 