Жена Брюса Уиллиса заявила, что он не осознает своего страшного диагноза

Супруга Брюса Уиллиса — актриса и модель Эмма Хеминг — призналась, что голливудский актер до сих пор узнает ее, но не осознает, что страдает тяжелым заболеванием. Об этом она рассказала в подкасте Conversations with Cam, сообщает Life.ru.
«Брюс так и не осознал это. Он так и не связал факты воедино, что у него эта болезнь... Я действительно рада, что он не знает об этом», — сказала Хеминг.
Хеминг также призналась, что долго не могла понять, когда именно началось заболевание. По ее словам, в среднем на постановку такого диагноза уходит около трех лет, и этот период оказался для семьи особенно тяжелым.
Ранее популярная американская ведущая назвала Брюса Уиллиса злым.