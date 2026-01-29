Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Брюса Уиллиса заявила, что он не осознает своего страшного диагноза

Хеминг также призналась, что долго не могла понять, когда именно началось заболевание
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Супруга Брюса Уиллиса — актриса и модель Эмма Хеминг — призналась, что голливудский актер до сих пор узнает ее, но не осознает, что страдает тяжелым заболеванием. Об этом она рассказала в подкасте Conversations with Cam, сообщает Life.ru.

«Брюс так и не осознал это. Он так и не связал факты воедино, что у него эта болезнь... Я действительно рада, что он не знает об этом», — сказала Хеминг.

Хеминг также призналась, что долго не могла понять, когда именно началось заболевание. По ее словам, в среднем на постановку такого диагноза уходит около трех лет, и этот период оказался для семьи особенно тяжелым.

Ранее популярная американская ведущая назвала Брюса Уиллиса злым.