Пол Дано об оскорблениях Квентина Тарантино: «Мир вступился за меня»

Он похвалил фильм, за который Дэниел Дэй-Льюис получил «Оскара» за лучшую мужскую роль, но прошелся по игре Дано и заявил, что в этой роли был бы великолепен Остин Батлер. После этого коллеги и критики активно высказывались в защиту Пола Дано.