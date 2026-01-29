«Молодые артисты плохо знают литературу, историю искусства, историю страны. Они не поют, не танцуют, не владеют базовой профессиональной техникой. Они не говорят по-французски, что невозможно в работе с русской литературой. Артист старой школы мог говорить по-французски, красиво произносить слова. Он слышал музыку иностранной речи. Это очень важно — миметические способности актера, его способности к подражанию, к музыкальности. А сейчас артисты часто темные, простите за жаргон», — высказался Богомолов.