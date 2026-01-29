Максим Виторган высказался о скандале вокруг Константина Богомолова. Недавно режиссера назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Многие студенты и выпускники театрального института выступили против того, чтобы Богомолов руководил учебным заведением.
После назначения режиссер дал интервью «Известиям», в котором рассказал не только о новой должности, но также высказался, каким должен быть актер по его представлениям. Он подчеркнул, что уровень выпускников театральных вузов снижается.
«Молодые артисты плохо знают литературу, историю искусства, историю страны. Они не поют, не танцуют, не владеют базовой профессиональной техникой. Они не говорят по-французски, что невозможно в работе с русской литературой. Артист старой школы мог говорить по-французски, красиво произносить слова. Он слышал музыку иностранной речи. Это очень важно — миметические способности актера, его способности к подражанию, к музыкальности. А сейчас артисты часто темные, простите за жаргон», — высказался Богомолов.
Виторган отреагировал на слова нынешнего мужа Ксении Собчак. Актер иронично раскритиковал высказывания режиссера.
«Не могу… Скажу все-таки, ибо смеюсь очень… Прочитал, что Константин Богомолов ответил со страниц газеты “Известия” на это странное, непонятно кем написанное письмо против его назначения. Там он сказал, что надо быть жестким, учить французский, петь-танцевать, но главное — быть со страной! А вообще, все это басня какая-то. Без морали», — отметил Виторган.
Он также вспомнил слова своего коллеги Михаила Пореченкова.
«"Нас никому не сбить с пути, нам без разницы куда идти". Когда-то в каком-то модном глянце с этим текстом стоял Миша Пореченков. Вот чертова моя хорошая память — не дает жить спокойно. Ладно, со страной побыл, пойду теперь поем», — заключил Виторган.
Напомним, у Максима Виторгана была конфликт с Константином Богомоловым в 2019 году. Актер и режиссер подрались в одном из московских заведений. Причиной ссоры стала Ксения Собчак.
В то время она еще была замужем за актером. Позже телеведущая развелась с Виторганом, а в сентябре 2019-го вышла замуж за Богомолова.