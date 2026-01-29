Генри Кавилл опубликовал в личном блоге два первых кадра из нового фильма «Горец» — предстоящей перезагрузки культового боевика 1986 года. Звезда «Ведьмака» исполнит роль бессмертного шотландского воина Коннора Маклауда, оказавшегося в современном мире.
«Счастлив показать первые кадры из “Горца”, — подписал снимки Кавилл. — Для меня это был непростой путь, о котором я расскажу вам, когда придет время, но сейчас для меня настал особенный момент, которым я хочу поделиться. Надеюсь, вам понравится».
На опубликованных кадрах герой Кавилла окружен множеством китайских фонариков и держит в руках массивный меч. Визуальный стиль напоминает фильмы франшизы «Джон Уик» — не случайно: у нового «Горца» и боевиков с Киану Ривзом один и тот же постановщик, Чад Стахелски.
Помимо Кавилла в ремейке появятся Рассел Кроу, Дэйв Батиста, Джереми Айронс, Мариса Абела и Карен Гиллан. Съемки «Горца» стартовали в январе в Лондоне.
Оригинальный «Горец» вышел в 1986 году. Кристофер Ламберт сыграл Коннора Маклауда, родившегося в XVI веке. Шон Коннери исполнил роль его бессмертного наставника, а Клэнси Браун — злодея Кургана. В 1992 году вышел сериал «Горец», где бессмертного Дункана Маклауда играл Эдриан Пол.
