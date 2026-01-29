Марго Робби и Джейкоба Элорди осудили за флирт на публике: «Они перебарщивают»

Голливудских актеров Марго Робби и Джейкоба Элорди раскритиковали за флирт на публике. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитости сейчас активно продвигают экранизацию романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграли главные роли. В честь выхода ленты актриса заказала у дизайнера Сесе Файн-Хьюз для себя и коллеги парные перстни с выгравированной цитатой из произведения: «Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя — едины».
При этом Джейкоб Элорди в недавнем интервью изданию Fandango заявил, что на съемках между ними возникла «зависимость друг от друга». Актер подчеркнул, что ему было очень приятно работать с коллегой.
Некоторые интернет-пользователи не оценили такие способы привлечения внимания к фильму. Они раскритиковали замужнюю Марго Робби и Джейкоба Элорди.
«Они слишком уж усердствуют с продвижением фильма. Это в точности как у Сидни Суини и Глена Пауэлла. Все это — просто маркетинг», «Они перебарщивают в изображении своей химии», «В этом не будет необходимости, если фильм действительно хороший», «Говорить такое, будучи замужем, крайне жутко», — писали интернет-пользователи.
