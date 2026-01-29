«Блондинка в законе» (Legally Blonde) — это два полнометражных фильма и спин-офф. Первая картина вышла в 2001 году и быстро стала хитом, закрепив за собой статус одной из самых узнаваемых комедий начала 2000-х. Продолжение — «Блондинка в законе 2» — появилось в 2003 году, а премьера спин-оффа, который получил название «Блондинки в законе», состоялась в 2009 году. Кроме того, в 2018 году Риз Уизерспун заявила о том, что ведет переговоры о съемках еще одного фильма — он должен стать продолжением первых двух частей. Однако премьера уже почти 10 лет откладывается. По предварительным данным, она должна состояться в 2027 году.