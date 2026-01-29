Летом 2026 года ожидается премьера сериала «Блондинка в законе», который станет приквелом знаменитого фильма. Но прежде чем зрители познакомятся с юной версией Эль Вудс, самое время вспомнить, с чего началась эта история и как развивалась.
«Блондинка в законе» (Legally Blonde) — это два полнометражных фильма и спин-офф. Первая картина вышла в 2001 году и быстро стала хитом, закрепив за собой статус одной из самых узнаваемых комедий начала 2000-х. Продолжение — «Блондинка в законе 2» — появилось в 2003 году, а премьера спин-оффа, который получил название «Блондинки в законе», состоялась в 2009 году. Кроме того, в 2018 году Риз Уизерспун заявила о том, что ведет переговоры о съемках еще одного фильма — он должен стать продолжением первых двух частей. Однако премьера уже почти 10 лет откладывается. По предварительным данным, она должна состояться в 2027 году.
В центре всех фильмов — Эль Вудс (Риз Уизерспун), эффектная и на первый взгляд легкомысленная блондинка, которая неожиданно для окружающих доказывает, что внешность и интеллект вовсе не противоречат друг другу. Вспомним, что происходило в каждом из фильмов и какие ключевые сюжетные моменты сделали историю Эль Вудс такой запоминающейся.
«Блондинка в законе» (2001)
В первом фильме зритель знакомится с Эль Вудс — эффектной красавицей, дочкой богатых родителей, президентом университетского женского клуба и обладательницей титула «Мисс университета». У нее есть все для беззаботной жизни: популярность, стиль и идеальный, как ей кажется, бойфренд — Уорнер Хантингтон III (Мэттью Дэвис). Эль уверена, что впереди ее ждет предложение руки и сердца, и уже мысленно видит себя миссис Хантингтон.
Однако вместо помолвки Уорнер заявляет, что собирается поступать в Гарвард на юридический факультет и жениться на девушке из интеллигентной семьи, а Эль считает слишком ветреной. Оскорбленная, но решительная героиня решает доказать, что способна на большее, и через несколько недель сама отправляется в Гарвард, чтобы вернуть возлюбленного. Там она узнает, что Уорнер уже помолвлен.
Переживая разрыв, Эль знакомится с маникюршей Полет (Дженнифер Кулидж), которая поддерживает ее и мотивирует не сдаваться. Эль приходит к выводу, что лучший способ вернуть Уорнера — добиться тех же успехов, что и он. После упорной подготовки она набирает 179 баллов из 180 на экзамене LSAT и поступает в Гарвардскую школу права.
Во время учебы Эль сталкивается с предвзятым отношением со стороны однокурсников и узнает, что невестой Уорнера стала его бывшая девушка Вивиан. Во втором семестре профессор Каллахан отбирает лучших первокурсников для работы над громким делом об убийстве, и в команду попадают Эль, Уорнер и Вивиан. Они защищают фитнес-инструкторшу Брук, обвиняемую в убийстве мужа. Эль завоевывает доверие клиентки, пообещав хранить ее личный секрет, и сдерживает слово.
Неожиданно Брук отказывается от услуг Каллахана и назначает своим адвокатом Эль. Во время судебного процесса Эль блестяще проводит перекрестный допрос и выявляет ложь в показаниях Чатни — дочери убитого. В итоге Чатни признается, что случайно убила отца, намереваясь расправиться с мачехой. Обвинения с Брук снимают, а Эль окончательно утверждается как талантливый юрист.
После суда Уорнер пытается вернуть Эль, но она отказывает ему. Вивиан становится ее близкой подругой, а два года спустя Эль произносит вдохновляющую выпускную речь, добивается профессионального успеха и готовится к новому этапу жизни — вместе с Эмметтом Ричмондом (Люк Уилсон), который собирается сделать ей предложение.
«Блондинка в законе 2» (2003)
«Блондинка в законе 2» (также известный как «Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка») — продолжение истории Эль Вудс, в котором героиня выходит в мир большой политики.
Эль готовится к свадьбе с Эмметтом Ричмондом и успешно работает юристом в престижной юридической фирме. Ее жизнь кажется полностью устроенной, пока она не узнает, что мать ее собаки Великана используется для лабораторных испытаний. Эль пытается убедить руководство отказаться от жестоких экспериментов, но не получает поддержки — вместо этого ее увольняют.
Не желая мириться с ситуацией, Эль отправляется в Вашингтон, чтобы самостоятельно продвинуть законопроект о запрете опытов на животных. В этом ей помогает конгрессмен Сайдсвик. Эльна попадает в команду конгрессвумен Виктории Радд, однако в политической среде быстро становится объектом насмешек из-за розовых нарядов и нестандартного подхода к работе.
Со временем Эль выясняет, что Радд намеренно саботирует законопроект, подстраиваясь под интересы лоббистов. Тогда героиня решает действовать самостоятельно: она находит союзников среди сотрудников Капитолия (одной из союзниц стала гардеробщица Полли), собирает подписи, привлекает прессу и превращает свою инициативу в масштабное общественное движение.
Кульминацией фильма становятся слушания в Конгрессе, где Эль в решающий момент произносит эмоциональную речь о моральной ответственности и сострадании. Ее слова производят впечатление на политиков, и законопроект получает поддержку. Документ, получивший название «Спасите великанов», принимают, а мать питомца Эль обретает свободу.
В финале Эль воссоединяется с Эмметтом, который организует свадьбу прямо в здании Конгресса. От предложения развиваться как политик героиня отказывается, предпочитая посвятить себя защите прав животных.
Спин-офф «Легальные блондинки» (2009)
Фильм «Легальные блондинки» вышел сразу в формате direct-to-video 28 апреля 2009 года и позже был показан на канале ABC Family. Проект задумывался как пилотная версия отмененного телесериала и стал ответвлением основной франшизы «Блондинка в законе».
Пока Эль Вудс успешно строит карьеру в Вашингтоне, две ее младшие британские кузины — Аннабель «Энни» и Изабель «Иззи» Вудс — переезжают из чопорной Англии в Калифорнию и поселяются в доме знаменитой родственницы. Девушкам предстоит учеба в Тихоокеанской подготовительной школе, где они сразу же шокируют окружающих своими яркими образами, манерами и уверенностью в себе. Роли сестер исполнили Камилла и Ребекка Россо.
Как и Эль когда-то, Энни и Иззи сталкиваются с непониманием и насмешками со стороны одноклассников, но решают не подстраиваться под чужие правила. Используя шарм, находчивость и семейный опыт Вудс, они пытаются изменить свое положение в школе и добиться признания — не скандальной, а заслуженной репутации.