Звезда «Кадетства» Захарова станцевала в бикини на пляже

Актриса Елена Захарова станцевала на пляже в бикини, дополнив образ прозрачной накидкой. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала подписчикам, что впервые прилетела на Мальдивы.
«Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво», — отметила артистка.
Знаменитость недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам Захаровой, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Актриса не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.
Ранее Елена Захарова пришла в московскую школу в образе Снегурочки.