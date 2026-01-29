Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кадетства» Захарова станцевала в бикини на пляже

Актриса Елена Захарова показала себя в бикини
Захарова станцевала в бикини на пляже
Захарова станцевала в бикини на пляжеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Елена Захарова станцевала на пляже в бикини, дополнив образ прозрачной накидкой. Звезда опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она рассказала подписчикам, что впервые прилетела на Мальдивы.

«Иногда, чтобы двигаться дальше, перезагрузка просто необходима. Я всегда мечтала здесь побывать и очень рада, что смогла осуществить свою мечту! Здесь правда фантастически красиво», — отметила артистка.

Знаменитость недавно призналась, что уже несколько лет не может избавиться от лишних килограммов. По словам Захаровой, она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему. Актриса не комплексует по этому поводу и довольна тем, как «сохранилась» в 50 лет.

Ранее Елена Захарова пришла в московскую школу в образе Снегурочки.