Марго Робби пришла на премьеру в корсетном платье и колье Элизабет Тейлор

Голливудская актриса Марго Робби вышла в свет в платье с декольте и колье артистки Элизабет Тейлор. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Знаменитость посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 28 января в Голливуде. Актрису сопровождал ее коллега по экранизации Джейкоб Элорди. Для выхода в свет артиста выбрала корсетное платье с кружевных верхом и черно-красной макси-юбкой Schiaparelli.
Образ артистки завершило золотое колье Cartier с бриллиантом в форме сердца, которое принадлежало Элизабет Тейлор. Визажист сделал знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в пучок.
Ранее Марго Робби вышла на публику в полупрозрачном кружевном платье.