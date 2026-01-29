Марго Робби пришла на премьеру в корсетном платье и колье Элизабет Тейлор

Знаменитость посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 28 января в Голливуде. Актрису сопровождал ее коллега по экранизации Джейкоб Элорди. Для выхода в свет артиста выбрала корсетное платье с кружевных верхом и черно-красной макси-юбкой Schiaparelli.