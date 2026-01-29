Ричмонд
Марго Робби пришла на премьеру в корсетном платье и колье Элизабет Тейлор

Актриса Марго Робби снялась в корсетном платье и колье Тейлор на кинопремьере

Голливудская актриса Марго Робби вышла в свет в платье с декольте и колье артистки Элизабет Тейлор. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось 28 января в Голливуде. Актрису сопровождал ее коллега по экранизации Джейкоб Элорди. Для выхода в свет артиста выбрала корсетное платье с кружевных верхом и черно-красной макси-юбкой Schiaparelli.

Образ артистки завершило золотое колье Cartier с бриллиантом в форме сердца, которое принадлежало Элизабет Тейлор. Визажист сделал знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в пучок.

Джейкоб Элорди и Марго Робби
Джейкоб Элорди и Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Марго Робби вышла на публику в полупрозрачном кружевном платье.