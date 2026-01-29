Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в платье с глубоким декольте

Дочь актрисы Беллуччи Дева дефилировала на шоу в платье с глубоким декольте

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева, показала фигуру в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Дева Кассель
Дева КассельИсточник: Legion-Media.ru

21-летняя знаменитость приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

Ранее молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась с его дочерью от Беллуччи.