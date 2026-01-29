Дочь Моники Беллуччи вышла на подиум в платье с глубоким декольте

21-летняя знаменитость приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.