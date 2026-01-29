Звезда «Ворониных» кардинально сменила имидж: «Весна в голове»

Звезда сериала «Воронины» и актриса Екатерина Волкова кардинально сменила имидж. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость постригла волосы и сделала длинную челку. Актриса позировала с макияжем в естественном стиле в автомобиле. Звезда «Ворониных» была запечатлена в шоколадном пуховике, свитере и ожерелье.
«Весна в голове опередила календарь. Да будет челка! Как вам больше нравится? С или без нее?» — поинтересовалась мнение поклонников актриса.
Ранее Екатерина Волкова пожаловалась на застройщиков новой квартиры дочери.