Брат раскрыл причину смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев), сыгравший роли в 50 фильмах и сериалах, в том числе в «Полицейском с Рублевки», умер в возрасте 46 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом aif.ru сообщил его брат Олег.