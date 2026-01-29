Ричмонд
Брат раскрыл причину смерти актера из «Полицейского с Рублевки» Андрея Бура

Актер Андрей Бур умер 14 января
Андрей Бур в фильме «Законы улиц» (2014)
Андрей Бур в фильме «Законы улиц» (2014)

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев), сыгравший роли в 50 фильмах и сериалах, в том числе в «Полицейском с Рублевки», умер в возрасте 46 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом aif.ru сообщил его брат Олег.

«Врачи скорой помощи утвердили, что по всем признакам был тромб», — сказал собеседник издания.

Олег добавил, что Андрей Бур умер 16 января, его тело после обнаружения направили в судебный морг. Прощание с актером состоялось 20 января.

Артист родился 25 октября 1979 года в Москве. Окончил театральную школу, играл в драматическом театре-студии «Образ».

Его фильмография насчитывает около 50 проектов, в основном он играл эпизодические роли. Бурычев дебютировал в кино в 2014 году, сыграв байкера в сериале «Дело Батагами».