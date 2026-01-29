Дарья Повереннова рассказала о своем выборе в вопросе похудения

«Если человеку хочется похудеть, если он не может это сделать естественным путем в силу здоровья или лени своей, пусть пользуется. Но мне кажется, более здоровее пробовать не так быстро, не так стремительно, может быть, более медленно, но все-таки, когда это становится твоей рутиной, спорт опять же, система питания. То есть не когда это радикально, и ты бросаешь, а потом все возвращается назад, а когда ты меняешь свое поведение», — рассказала актриса.