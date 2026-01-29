Дарья Повереннова рассказала о своем выборе в вопросе похудения

Актриса Дарья Повереннова призналась, что не против похудения с помощью инъекций, однако, считает более здоровым способом смену образа жизни. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация».
«Если человеку хочется похудеть, если он не может это сделать естественным путем в силу здоровья или лени своей, пусть пользуется. Но мне кажется, более здоровее пробовать не так быстро, не так стремительно, может быть, более медленно, но все-таки, когда это становится твоей рутиной, спорт опять же, система питания. То есть не когда это радикально, и ты бросаешь, а потом все возвращается назад, а когда ты меняешь свое поведение», — рассказала актриса.
По ее словам, препараты для похудения позволяют получить быстрый результат. При этом сама она предпочитает бегать по 4 км каждый день и следить за своим питанием, чтобы поддерживать себя в форме. Желающим похудеть Повереннова посоветовала начать с ходьбы, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на колени.
