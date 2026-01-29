В кинотеатрах Кавказа показывают отцензуренную версию «Горничной» с Сидни Суини

В кинотеатрах Кавказа стали вырезать страстные сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, в Кавказе зацензурили фильм «Горничная», в котором присутствует сцена с полуголой звездой «Эйфории» Сидни Суини. В местных кинотеатрах не был показан эпизод, где героиня в нижнем белье страстно целуется с возлюбленным.
Как утверждает Mash, руководство заведений решила внести цензуру в сцены 18+ по религиозным соображениям. Отмечается, что местные граждане возмущены ситуацией и призывают смотреть киноновинки дома.
Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.