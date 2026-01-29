Ричмонд
В кинотеатрах Кавказа показывают отцензуренную версию «Горничной» с Сидни Суини

Mash: в кавказских кинотеатрах вырезали сцену с поцелуем
Кадр из фильма «Горничная»
Кадр из фильма «Горничная»

В кинотеатрах Кавказа стали вырезать страстные сцены. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, в Кавказе зацензурили фильм «Горничная», в котором присутствует сцена с полуголой звездой «Эйфории» Сидни Суини. В местных кинотеатрах не был показан эпизод, где героиня в нижнем белье страстно целуется с возлюбленным.

Как утверждает Mash, руководство заведений решила внести цензуру в сцены 18+ по религиозным соображениям. Отмечается, что местные граждане возмущены ситуацией и призывают смотреть киноновинки дома.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.