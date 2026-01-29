Дарья Повереннова рассказала, на что готова пойти ради работы в кадре

Ради красоты и работы в кадре женщины готовы пойти на многое, даже терпеть болезненные процедуры. Об этом «Пятому каналу» на премьере сериала «Резервация» рассказала актриса Дарья Повереннова.
Она уточнила, что хорошо относится к пластическим операциям, однако, для себя выбирает аппаратные и инвазивные процедуры.
«RF-лифтинг — хорошая история, Альтера (безоперационный SMAS-лифтинг с помощью микросфокусированного ультразвука. — Прим. ред.) хорошая история. Болезненная, правда, но, мне кажется, действующая», — поделилась знаменитость.
По ее словам, она готова терпеть боль от процедуры, поскольку работает в кадре и хочет сохранять привлекательный внешний вид. Кроме того, ради работы актриса готова пойти и на внешние эксперименты, например, на смену прически.
Ранее Дарья Повереннова поддержала Богомолова, которого назначили ректором Школы-студии МХАТ.