Звезда «Солдат» Маклаков вышел на связь на фоне слухов о проблемах со зрением

Актер Алексей Маклаков опубликовал новое фото после слухов о катаракте

Актер Алексей Маклаков вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после слухов о госпитализации. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Алексей Маклаков / фото: соцсети
Алексей Маклаков / фото: соцсети

Артист опубликовал фото, как едет в метро. Мужчина уверил, что с ним все в порядке, и поблагодарил поклонников за переживание за его здоровье.

«Фэйкометам! Привет! У меня все отлично! В отличном настроении, в отличном московском метро!» — поделился артист.

24 января Telegram-канал Mash сообщил, что Алексея Маклакова якобы госпитализировали из-за проблем со зрением.

По информации источника, 63-летний актер якобы пожаловался на пелену в глазах и ореолы вокруг света по вечерам. Он сообщил медикам, что стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Mash утверждал, что актеру диагностировали осложненную катаракту.