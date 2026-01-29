Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани на торги выставили особняк режиссера Тимура Бекмамбетова

Власти Казани объявили электронные торги по продаже изъятого у Тимура Бекмамбетова исторического особняка с обязательством реставрации
Тимур Бекмамбетов
Тимур БекмамбетовИсточник: Legion-Media.ru

В Казани выставили на электронные торги исторический особняк XIX века, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова.

Речь идет о здании на улице Марджани в Вахитовском районе города. Особняк, известный как Дом Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой, был построен в 1873 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Общая площадь помещений превышает 200 квадратных метров.

Начальная цена лота составляет 9,3 млн рублей, шаг аукциона — 466 тыс. рублей. Победитель торгов, помимо оплаты стоимости объекта, обязан провести реставрационные работы. Их стоимость оценивается в 91,8 млн рублей.

Торги организованы на основании решения Вахитовского районного суда Казани. Иск был подан прокуратурой после проверки, которая показала, что памятник архитектуры содержался ненадлежащим образом. После пожара и обрушения крыши в 2021 году на объекте провели лишь противоаварийные работы, полноценная реставрация начата не была. По состоянию на май 2025 года здание находилось в режиме консервации.

В решении суда указано, что артист, являвшийся ответчиком по делу, не предпринимал мер по сохранению объекта, а его бездействие носило систематический характер. Ранее сообщалось, что режиссер покинул Россию после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в американском кинопрокате.