Агент победившей рак Анны Ардовой рассказала о самочувствии артистки

«Ардова активно работает, творит, живет, и, слава богу, у нее все хорошо со здоровьем», — рассказала собеседник агентства. По ее словам, актриса не так давно вернулась с одних гастролей, и у нее уже запланированы следующие. Также несколько дней назад она приняла участие в фотосессии, жизнь Ардовой продолжается «насыщенно».