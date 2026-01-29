Ричмонд
Супруга актера Роба Шнайдера подала на развод после 15 лет брака

Жена актера Роба Шнайдера подала заявление на развод спустя 15 лет брака
Патриция Азаркоя Шнайдер и Роб Шнайдер
Патриция Азаркоя Шнайдер и Роб ШнайдерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Супруга актера Роба Шнайдера, мексиканская актриса и продюсер Патриция Шнайдер, подала на развод. Об этом сообщает TMZ.

Заявление в суд было подано в прошлом месяце после 15 лет совместной жизни. В браке у пары родились две дочери — Миранда Скарлетт, которой сейчас 13 лет, и 10-летняя Мадлен Робби.

В документах указано, что отношения между супругами окончательно исчерпали себя и примирение невозможно. В настоящее время стороны обсуждают вопросы, связанные с алиментами и порядком общения с детьми.

Роб Шнайдер известен по ролям в комедийных фильмах «Мужчина по вызову», «Цыпочка», «Жеребец», «Животное» и ряде других проектов.