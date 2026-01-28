Максим Галкин показал подросшего сына Гарри

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) показал публике своего подросшего сына Гарри.
Как сообщает Life.ru, фотография 12-летнего мальчика, которую юморист выложил в своем блоге в соцсети, просто взорвала интернет. Публика в восторге от сына Галкина и Пугачевой, уже пророча ему роль покорителя женских сердец. Звездный отец и его наследник получили шквал комплиментов.
«Алла знала, кого выбирать», — написал один из юзеров.
До этого Галкин показал редкое видео с дочкой со склонов Куршевеля. Подписчики отметили, что Лиза почти догнала отца по росту, и просили чаще публиковать семейный контент.