Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Галкин показал подросшего сына Гарри

Артист поделился редким фото с 12-летним сыном Гарри

Максим Галкин (включен в перечень иностранных агентов Минюста России) показал публике своего подросшего сына Гарри.

Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) с сыном Гарри, фото: соцсети
Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) с сыном Гарри, фото: соцсети

Как сообщает Life.ru, фотография 12-летнего мальчика, которую юморист выложил в своем блоге в соцсети, просто взорвала интернет. Публика в восторге от сына Галкина и Пугачевой, уже пророча ему роль покорителя женских сердец. Звездный отец и его наследник получили шквал комплиментов.

«Алла знала, кого выбирать», — написал один из юзеров.

До этого Галкин показал редкое видео с дочкой со склонов Куршевеля. Подписчики отметили, что Лиза почти догнала отца по росту, и просили чаще публиковать семейный контент.