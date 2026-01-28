Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда фильма с ДиКаприо Тейяна Тейлор обнажилась на модном показе

Актриса Тейяна Тейлор в откровенном платье посетила показ Schiaparelli в Париже

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном виде посетила показ итальянского модного дома Schiaparelli. Фото опубликовала соцсеть марки.

Тейяна Тейлор
Тейяна ТейлорИсточник: Legion-Media

35-летняя звезда фильма «Битва за битвой» вышла в свет в Париже в длинном черном плаще и кружевном платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. Ее образ дополняли вельветовые туфли на платформе, а также комплект ювелирных украшений, который включал в себя корону, длинные серьги и колье.

Ранее сообщалось, что Тейлор также посетила мероприятие Elle Women в Голливуде в откровенном образе. Тогда звезда появилась на публике в наряде с капюшоном и декольте до пупка, которое оголяло ее грудь и живот.