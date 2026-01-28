Звезда фильма с ДиКаприо Тейяна Тейлор обнажилась на модном показе

Американская певица и актриса Тейяна Тейлор, которую мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной в мире, в откровенном виде посетила показ итальянского модного дома Schiaparelli. Фото опубликовала соцсеть марки.
35-летняя звезда фильма «Битва за битвой» вышла в свет в Париже в длинном черном плаще и кружевном платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь. Ее образ дополняли вельветовые туфли на платформе, а также комплект ювелирных украшений, который включал в себя корону, длинные серьги и колье.
Ранее сообщалось, что Тейлор также посетила мероприятие Elle Women в Голливуде в откровенном образе. Тогда звезда появилась на публике в наряде с капюшоном и декольте до пупка, которое оголяло ее грудь и живот.