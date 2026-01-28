Умер режиссер Олег Массарыгин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов России.
«27 января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина», — говорится в сообщении.
Отпевание режиссера пройдет в Москве в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском 31 января в 12:00 мск.
Массарыгин родился 10 октября 1951 года. Он окончил филологический факультет Сумского государственного педагогического института, а затем операторский и сценарный факультеты ВГИКа. Кроме того, с 1985 года был оператором-постановщиком киностудии Горького.
Среди его работ такие фильмы, как «Митрополит Антоний Сурожский», «Юнги Соловецкие», «Все золото Москвы», «Мы — дети твои, Москва», «Татьянин день», «Сыны России», «Наследники Победы», «Танец Золотой Пантеры», «Самбо-70».