Федор Бондарчук нашел новую любовь после расставания с Паулиной Андреевой. Об этом сообщило издание «КП» со ссылкой на источник, близкий к режиссеру.
Инсайдер отметил, что возлюбленная Федора Сергеевича младше него на 18 лет. Избранница режиссера тоже работает в творческой профессии.
«Паулина снова переехала с сыном в Петербург, а Федор остался в Москве. Более того, у Бондарчука появилась новая возлюбленная. Она тоже из творческой сферы. Это не юная красотка, а уже взрослая дама, ей чуть за 40», — сообщил источник.
В середине 2025 года ходили слухи, что Бондарчук и Андреева решили возродить свои отношения после развода. СМИ писали, что режиссер приобрел новую квартиру, чтобы жить в ней с актрисой и их четырехлетним сыном Иваном.
Однако звезды не смогли вернуть былые чувства и решили окончательно расстаться. После разрыва Андреева переехала с сыном в Санкт-Петербург. Инсайдер отмечает, что Бондарчук продолжает обеспечивать экс-жену и их сына.
Новости о расставании пары появились еще в 2024 году. Тогда Федор Сергеевич все чаще выходил в свет один. Также многие обратили внимание, что он снял обручальное кольцо. В марте 2025-го Андреева подтвердила, что разводится с Бондарчуком.
Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук начали строить отношения в 2015 году. В 2019-м они стали мужем и женой. Еще через два года у них родился сын Иван.
Ранее Федор Бондарчук высказался о Паулине Андреевой впервые после развода.