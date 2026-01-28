Ричмонд
Режиссер Юрий Грымов поставит спектакль «Вишневый сад» по А. П. Чехову

Репетиции постановки начнутся 29 января к 166-летию со дня рождения Чехова
Юрий Грымов
Юрий ГрымовИсточник: Алексей Молчановский

Режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Репетиции постановки начнутся 29 января к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20, 21, 22 и 29 марта. Грымов назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.

«Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом “кипятке” легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием “Вишневый сад”», — поделился режиссер.

Ранее стало известно, что Юрий Грымов планирует снять фильм про Адама и Еву.