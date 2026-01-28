Режиссер Юрий Грымов поставит спектакль «Вишневый сад» по А. П. Чехову

Режиссер Юрий Грымов представит спектакль «Вишневый сад» по одноименной пьесе Антона Чехова. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
Репетиции постановки начнутся 29 января к 166-летию со дня рождения Чехова. Премьера спектакля пройдет в театре Модерн 20, 21, 22 и 29 марта. Грымов назвал «Вишневый сад» иконой русской драматургии и великой мировой пьесой.
«Редкий режиссер не касался этого произведения. И в этом “кипятке” легко свариться. Или возродиться омоложенным. Мы попробуем нырнуть в эту кипящую, бурлящую воду под названием “Вишневый сад”», — поделился режиссер.
Ранее стало известно, что Юрий Грымов планирует снять фильм про Адама и Еву.