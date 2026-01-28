Холли Берри сыграет президента США в новом фильме

Голливудская актриса и звезда «Женщины-кошки» 59-летняя Холли Берри исполнит главную роль в экранизации романа The President is Missing («Президент пропал»), который написал 42-м президент США Билл Клинтон совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном, сообщил Deadline.
Обладательница премии «Оскар» Холли Берри сыграет в политическом триллере президента Джоанну Дункан — женскую версию центрального персонажа оригинальной книги президента Джонатана Линкольна Дункана. По сюжету женщине-политику предстоит остановить террориста, который угрожает вернуть США в «темные века». Единственным человеком, способным остановить его, является президент Дункан, но сначала ей нужно ускользнуть от собственной секретной службы и покинуть Белый дом, чтобы в одиночку спасти мир.
Киноадаптацию разработает Apple Original Films, кто станет постановщиком пока неизвестно. Роман Клинтона и Паттерсона, разошедшийся тиражом более 475 млн экземпляров, был опубликован в 2018 году и стал бестселлером № 1 по версии New York Times. После этого компания Showtime начала работу над телевизионным сериалом по книжному хиту. Началась разработка проекта, однако производство было сорвано из-за пандемии.
После успеха своего первого совместного произведения Паттерсон и Клинтон написали в соавторстве роман «Дочь президента», также посвященный лидеру США. До этого несколько литературных произведений Паттерсона были экранизированы: фильмы «Я, Алекс Кросс», «Целуя девушек», «И тут появился паук», «Воскресенья у Тиффани» и «Зоо-апокалипсис».
Холли Берри, которая не только сыграет главную героиню, но и станет продюсером нового триллера, в 2002 году получила премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». В ее фильмографии много работ в жанре хоррора: «Готика», «Жена богача», «Идеальный незнакомец». Также актриса известна, как «девушка Бонда» после выхода фильма «Умри, но не сейчас» 2002 года про агента 007 с Пирсом Броснаном в роли агента разведки. В 2004 году вышел фэнтези-боевик «Женщина-кошка» с Холли Берри. В 2024 году она появилась в фильме ужасов «Затерянное место».