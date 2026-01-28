Холли Берри сыграет президента США в новом фильме

Холли Берри, которая не только сыграет главную героиню, но и станет продюсером нового триллера, в 2002 году получила премию американской киноакадемии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров». В ее фильмографии много работ в жанре хоррора: «Готика», «Жена богача», «Идеальный незнакомец». Также актриса известна, как «девушка Бонда» после выхода фильма «Умри, но не сейчас» 2002 года про агента 007 с Пирсом Броснаном в роли агента разведки. В 2004 году вышел фэнтези-боевик «Женщина-кошка» с Холли Берри. В 2024 году она появилась в фильме ужасов «Затерянное место».