Евгений Чебатков озвучил чудо-пса в мультфильме

Мультфильм «Чарли чудо-пес» выйдет 29 января в России

Мультфильм «Чарли чудо-пес» выйдет 29 января в российский прокат. Об этом «Газете.Ru» сообщила кинопрокатная компания «ВОЛЬГА».

Стендап-комик Евгений Чебатков озвучил главного героя – пса Чарли. Картина рассказывает о девятилетнем мальчике Дэнни и его питомце, который получил суперспособности после похищения инопланетянами. Мальчик и его пес вместе пытаются помешать соседскому коту Падди захватить мир.

Режиссером проекта выступил Ши Уэйгман. Он работал продюсером над такими картинами, как «Тарзан и Джейн» от Netflix, «Монстры за работой» и «Звездные войны: Приключения юных джедаев» от Disney. Главной темой мультфильма стала дружба.

«Но наша картина глубже погружается в эмоции дружбы и семьи, исследуя отношения между главными героями — Дэнни и Чарли, которые находятся на стороне добра, а также их соседями — Отисом и его коварным котом Падди, стоящим на стороне зла. Мы показываем прочную связь Дэнни и Чарли и то, на что способны настоящие друзья и семья в трудную минуту», — поделился режиссер.