С корабля на бал: Кристина Асмус вышла в свет после возвращения с Бали

Актриса сообщила, что сразу после возвращения домой пришла на премьеру
Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба
Кристина Асмус на премьере сериала «Резервация», фото: пресс-служба

Кристина Асмус посетила премьеру сериала «Резервация». Мероприятие прошло 27 января в кинотеатре «Художественный». 37-летняя актриса сообщила, что в ночь перед светским мероприятием вернулась домой с Бали, где она отдыхала около месяца.

Кристина Асмус
Кристина АсмусИсточник: Пресс-служба

«Летают самолеты с Бали! Они есть! Даже прямые. У меня была целая ночь, чтобы добраться сюда», — ответила звезда на вопрос журналистов о том, как ей так быстро удалось вернуться в столицу.

На мероприятие Асмус пришла в черном шелковом платье в пол на одно плечо. Поверх наряда она надела корсет с пуговицами посередине. Звезда сериала «Интерны» уложила волосы мягкими волнами и сделала вечерний макияж. Позируя перед фотографами, актриса заявила, что за месяц разучилась это правильно делать.

На красной дорожке Кристина разминулась с бывшим возлюбленным Ильей Бурцом, который появился на премьере с Натальей Земцовой. Продюсер и актриса не скрывают своих отношений.

Наталья Земцова и Илья Бурец, фото: пресс-служба
Наталья Земцова и Илья Бурец, фото: пресс-служба

Напомним, Кристина Асмус отдыхала на Бали с 12-летней дочерью Анастасией и новым возлюбленным. Недавно СМИ рассекретили его личность. Как стало известно, актриса встречается с кинооператором Валерием Махмудовым.

Асмус во время отпуска публиковала несколько совместных фото с избранником, но ни на одном из них не было видно его лица. Накануне артистка разместила в личном блоге откровенное фото с возлюбленным. Она запечатлела его и себя в постели с обнаженными ногами.