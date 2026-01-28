Кристина Асмус посетила премьеру сериала «Резервация». Мероприятие прошло 27 января в кинотеатре «Художественный». 37-летняя актриса сообщила, что в ночь перед светским мероприятием вернулась домой с Бали, где она отдыхала около месяца.
«Летают самолеты с Бали! Они есть! Даже прямые. У меня была целая ночь, чтобы добраться сюда», — ответила звезда на вопрос журналистов о том, как ей так быстро удалось вернуться в столицу.
На мероприятие Асмус пришла в черном шелковом платье в пол на одно плечо. Поверх наряда она надела корсет с пуговицами посередине. Звезда сериала «Интерны» уложила волосы мягкими волнами и сделала вечерний макияж. Позируя перед фотографами, актриса заявила, что за месяц разучилась это правильно делать.
На красной дорожке Кристина разминулась с бывшим возлюбленным Ильей Бурцом, который появился на премьере с Натальей Земцовой. Продюсер и актриса не скрывают своих отношений.
Напомним, Кристина Асмус отдыхала на Бали с 12-летней дочерью Анастасией и новым возлюбленным. Недавно СМИ рассекретили его личность. Как стало известно, актриса встречается с кинооператором Валерием Махмудовым.
Асмус во время отпуска публиковала несколько совместных фото с избранником, но ни на одном из них не было видно его лица. Накануне артистка разместила в личном блоге откровенное фото с возлюбленным. Она запечатлела его и себя в постели с обнаженными ногами.