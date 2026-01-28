Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Наряд Николь Кидман на Неделе моды в Париже назвали уродливым в сети

Актриса вышла в свет в черном платье, декорированном перьями

Наряд американской и австралийской актрисы Николь Кидман на показе Chanel во время Недели моды в Париже назвали уродливым в сети. Фото и комментарии публикует Daily Mail.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media

58-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, декорированном перьями, и черно-белых туфлях. При этом звезда надела солнцезащитные очки, завершив образ маленькой черной сумкой.

Фанаты раскритиковали внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Фу… эти костлявые локти… Николь», «Николь выглядит нелепо», «Какие ужасные туфли!», «Уродливое платье», «Что это за парик и солнцезащитные очки?» — возмутились они.

Ранее Николь Кидман после развода уехала с дочерями и сестрой в Антарктиду.