Наряд Николь Кидман на Неделе моды в Париже назвали уродливым в сети

Наряд американской и австралийской актрисы Николь Кидман на показе Chanel во время Недели моды в Париже назвали уродливым в сети. Фото и комментарии публикует Daily Mail.
58-летняя знаменитость вышла в свет в черном платье, декорированном перьями, и черно-белых туфлях. При этом звезда надела солнцезащитные очки, завершив образ маленькой черной сумкой.
Фанаты раскритиковали внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Фу… эти костлявые локти… Николь», «Николь выглядит нелепо», «Какие ужасные туфли!», «Уродливое платье», «Что это за парик и солнцезащитные очки?» — возмутились они.
Ранее Николь Кидман после развода уехала с дочерями и сестрой в Антарктиду.