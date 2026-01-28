Умер актер сериала «Застава» Анатолий Креженчуков

Креженчуков родился 4 марта 1950 года. Окончил Институт искусств имени Курмангазы и с начала 1970-х годов работал в Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова, где служил более 40 лет. За это время он сыграл десятки ролей в классических и современных постановках.