Умер актер сериала «Застава» Анатолий Креженчуков

На 76-м году жизни скончался актер театра и кино Анатолий Креженчуков, известный по роли в сериале «Застава» и многолетней работе на сцене
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Умер актер театра и кино Анатолий Креженчуков, известный по роли в сериале «Застава» и по многолетней службе в Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.

О смерти артиста сообщили представители театра. Анатолию Креженчукову было 75 лет. По информации коллег, актер долгое время тяжело болел.

Креженчуков родился 4 марта 1950 года. Окончил Институт искусств имени Курмангазы и с начала 1970-х годов работал в Русском театре драмы имени М. Ю. Лермонтова, где служил более 40 лет. За это время он сыграл десятки ролей в классических и современных постановках.

В кино и на телевидении актер снимался с 1990-х годов. Широкой аудитории он был известен по роли в сериале «Застава», а также по участию в проектах «Перекресток», «Граница», «Ликвидатор» и ряде других фильмов и сериалов.