Константин Богомолов недавно был назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Министерство культуры выдвинуло его кандидатуру после смерти Игоря Золотовицкого, который занимал пост ректора с 2013 по 2026 год.
Многие студенты и выпускники театрального института выступили против назначения Богомолова. По их мнению, руководить МХАТом может только его выпускник, коим режиссер «Содержанок» не является.
Дарья Повереннова заступилась за коллегу. Она отметила, что Богомолов не мог учиться в Школе-студии МХАТ, так как там нет режиссерского факультета.
«Константин Богомолов — ученик Гончарова. Он учился в ГИТИСе на режиссерском факультете. В Школе-студии МХАТ, насколько я знаю, режиссерской кафедры нет, есть только актерская. Может быть, если бы во МХАТе была режиссерская кафедра, Богомолов пошел бы туда», — цитирует актрису The Voice.
Она подчеркнула, что Богомолову нужно дать время, чтобы он смог проявить себя на этой руководящей должности. Только после этого, по словам звезды, можно делать какие-то выводы.
«Сейчас он даже слова не сказал, ничего еще не сделал, а уже написали открытое письмо. Я, честно говоря, удивилась, потому что хотя бы надо дать возможность человеку что-то сделать», — отметила Повереннова.
Она напомнила, что Богомолов не один раз работал с Олегом Табаковым и ставил спектакли на сцене МХТ имени Чехова, которым руководил Олег Павлович.
«Олег Павлович называл его талантливым человеком и всячески его поддерживал. Это было на публику, это не было где-то там в кулуарах. Это было открыто», — высказалась артистка.
Кроме того, она прокомментировала слова некоторых коллег, которые считают, что Богомолова нельзя подпускать к юным студентам. Повереннова думает иначе.
«Пусть он сначала попробует — пусть студенты увидят, как он их развращает, а потом уже говорят. К тому же, человеку свойственно меняться, свойственно менять какие-то свои позиции, в результате того, что меняется мироощущение, меняется атмосфера вокруг. Здесь очень много факторов. У нас очень субъективная профессия, нравится или не нравится. Зритель платит рублем. Если зритель ходит, то это интересно», — заключила актриса.
До этого уехавший в США актер Бурковский публично обратился к министру культуры РФ на фоне скандала с назначением Богомолова.