Десять лет назад, когда на дворе стоял 2016 год, был редкий момент, когда массовое кино совпало со вкусом зрителей по всему миру. Анимация, супергерои, мюзиклы и авторские драмы одинаково уверенно собирали залы и становились предметом обсуждения. Эти фильмы цитировали, пересматривали, зрители спорили о финалах и актерских работах, а многие сцены до сих пор остаются визуальными маркерами десятилетия. Вспоминаем 10 картин, без которых невозможно представить киношный 2016-й.
«Зверополис»
Мир, где хищники и травоядные живут бок о бок в мегаполисе, кажется идеальным, пока за внешним благополучием не начинают проступать страхи и предрассудки. Молодая крольчиха Джуди Хопс мечтает стать полицейским и неожиданно оказывается в центре большого заговора. Ее напарником становится лис-аферист Ник Уайлд, героине приходится учиться доверять ему.
Disney закладывал в мультфильм не только развлекательную составляющую, но и социальный подтекст — тему дискриминации и стереотипов. Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман озвучили персонажей так, что они стали полноценными драматическими героями. «Зверополис» получил премию «Оскар» и доказал, что анимация может быть одновременно умной и массовой.
«Поезд в Пусан»
Обычная поездка на скоростном поезде превращается в борьбу за выживание, когда страну охватывает зомби-эпидемия. Главный герой — холодный и отстраненный отец — вынужден меняться ради спасения дочери. Вагоны поезда становятся замкнутым пространством, где страх быстро обнажает человеческую сущность.
Режиссер Ен Сан-хо снял фильм как социальную аллегорию, а не как просто хоррор. Кон Ю, Ма Дон-сок и Ким Су-ан создали эмоциональный ансамбль, который сделал картину по-настоящему трагичной. «Поезд в Пусан» стал международным хитом и вернул интерес к корейскому жанровому кино.
«Доктор Стрэндж»
Блестящий, но высокомерный хирург Стивен Стрэндж теряет карьеру после аварии и отправляется на поиски духовного исцеления. Вместо медицины он открывает для себя магию и мультивселенную, где время и пространство подчиняются иным законам. Герою предстоит переосмыслить собственное эго и принять новую роль.
Marvel впервые так масштабно экспериментировал с визуальной геометрией и психоделическими эффектами. Бенедикт Камбербэтч идеально вписался в образ интеллектуального супергероя, а Тильда Суинтон и Чиветель Эджиофор добавили истории философской глубины. «Доктор Стрэндж» стал важной точкой расширения супергеройской киновселенной.
«Дэдпул»
Наемник Уэйд Уилсон получает суперспособности ценой изуродованного тела и превращается в антигероя, который ломает «четвертую стену». Он мстит, шутит и пародирует весь супергеройский жанр — именно за это его и полюбили зрители.
Райан Рейнольдс много лет добивался экранизации именно в таком формате — с рейтингом R и дерзким юмором. Небольшой по меркам Marvel бюджет сыграл на пользу фильму, сделав его максимально личным. «Дэдпул» стал сенсацией и доказал, что зритель устал от «стерильных» героев.
«Славные парни»
Частный детектив и вышибала объединяются, чтобы расследовать странную смерть порнозвезды в Лос-Анджелесе 1970-х. Их поиски быстро выходят за рамки одного преступления и приводят к масштабному заговору. Фильм идеально балансирует между криминальной историей и комедией.
В «Славных парнях» Райан Гослинг и Рассел Кроу неожиданно органично смотрятся в дуэте, играя на контрасте характеров. Режиссер Шейн Блэк наполнил фильм диалогами, которые стали культовыми. Несмотря на скромные сборы, картина быстро стала фаворитом у зрителя.
«Отряд самоубийц»
Во вселенной DC правительство собирает команду суперзлодеев, чтобы использовать их в самых опасных миссиях. Каждый из них движим личными мотивами и страхами, а доверие внутри группы почти отсутствует. На фоне хаоса выделяется Харли Квинн — персонаж, затмивший всех.
Вряд ли можно найти фильм, вокруг которого было столько споров в 2016 году. Съемки сопровождались монтажными правками и срочными досъемками. Незадолго до премьеры было принято решение сделать «Отряд самоубийц» более гротескным и комедийным. До сих пор фанаты спорят, нужно ли было это делать. Марго Робби превратила Харли в поп-культурный феномен. Несмотря на критику, фильм стал одним из самых обсуждаемых релизов года.
«По соображениям совести»
История Десмонда Досса — история медика, который отправился на войну без оружия из-за религиозных убеждений. Он спас десятки жизней на поле боя, оставаясь верным своим принципам. «По соображениям совести» показывает войну без романтизации, но с уважением к человеческому выбору.
Мел Гибсон снял одну из самых жестких батальных драм десятилетия. Картина получила премию «Оскар» и вернула режиссера в большой кинематограф. Эндрю Гарфилд сыграл, пожалуй, одну из лучших ролей в карьере.
«Фантастические твари и где они обитают»
В 2016 году была запущена еще одна франшиза по вселенной «Гарри Поттера» — «Фантастические твари и где они обитают». Магозоолог Ньют Саламандер прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, полным волшебных существ. Его визит совпадает с нарастающей угрозой для магического мира. История разворачивается задолго до событий «Гарри Поттера».
Эдди Редмэйн создал образ героя, далекого от классического волшебника-воителя, но при этом смелого и запоминающегося. Джоан Роулинг лично написала сценарий, расширяя вселенную. Фильм получил еще два продолжения, но не смог избежать скандалов из-за замены Джонни Деппа, исполнившего роль Гриндевальда.
«Моана»
Дочь вождя отправляется в океан, чтобы спасти свой народ от гибели. Ее путь — это не романтическое приключение, а поиск собственного предназначения. В спутники ей достается самовлюбленный полубог Мауи.
Disney в «Моане» решил пойти на необычный шаг: отказался от традиционной любовной линии, сделав акцент на взрослении героини. Дуэйн Джонсон и Аулии Кравальо наполнили фильм живой энергетикой. Музыка Лин-Мануэля Миранды сделала мультфильм одним из самых запоминающихся в 2016 году.
«Ла-Ла Ленд»
Молодая актриса и джазовый музыкант встречаются в Лос-Анджелесе и пытаются совместить любовь с карьерными амбициями. Их отношения проходят через компромиссы, разочарования и выбор между мечтой и чувствами. Финал фильма разбил не одно зрительское сердце.
Дэмьен Шазелл снял мюзикл «Ла-Ла Ленд» как признание в любви старому Голливуду. Райан Гослинг и Эмма Стоун репетировали танцы и музыку месяцами — и не зря. Картина получила шесть «Оскаров» и стала символом 2016 года.