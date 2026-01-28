Вряд ли можно найти фильм, вокруг которого было столько споров в 2016 году. Съемки сопровождались монтажными правками и срочными досъемками. Незадолго до премьеры было принято решение сделать «Отряд самоубийц» более гротескным и комедийным. До сих пор фанаты спорят, нужно ли было это делать. Марго Робби превратила Харли в поп-культурный феномен. Несмотря на критику, фильм стал одним из самых обсуждаемых релизов года.