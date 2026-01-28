Ричмонд
Ностальгия по 2016-му: топ-10 фильмов, которые в тот год смотрели все

Эти картины смотрели все — в кинотеатрах, дома и на повторе. Вспоминаем 10 фильмов, которые до сих пор мгновенно возвращают нас в 2016-й
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Ла-Ла Ленд
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Десять лет назад, когда на дворе стоял 2016 год, был редкий момент, когда массовое кино совпало со вкусом зрителей по всему миру. Анимация, супергерои, мюзиклы и авторские драмы одинаково уверенно собирали залы и становились предметом обсуждения. Эти фильмы цитировали, пересматривали, зрители спорили о финалах и актерских работах, а многие сцены до сих пор остаются визуальными маркерами десятилетия. Вспоминаем 10 картин, без которых невозможно представить киношный 2016-й.

«Зверополис»

Кадр из мультфильма Зверополис
Кадр из мультфильма «Зверополис»

Мир, где хищники и травоядные живут бок о бок в мегаполисе, кажется идеальным, пока за внешним благополучием не начинают проступать страхи и предрассудки. Молодая крольчиха Джуди Хопс мечтает стать полицейским и неожиданно оказывается в центре большого заговора. Ее напарником становится лис-аферист Ник Уайлд, героине приходится учиться доверять ему.

Disney закладывал в мультфильм не только развлекательную составляющую, но и социальный подтекст — тему дискриминации и стереотипов. Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман озвучили персонажей так, что они стали полноценными драматическими героями. «Зверополис» получил премию «Оскар» и доказал, что анимация может быть одновременно умной и массовой.

«Поезд в Пусан»

Кадр из фильма Поезд в Пусан
Кадр из фильма «Поезд в Пусан»

Обычная поездка на скоростном поезде превращается в борьбу за выживание, когда страну охватывает зомби-эпидемия. Главный герой — холодный и отстраненный отец — вынужден меняться ради спасения дочери. Вагоны поезда становятся замкнутым пространством, где страх быстро обнажает человеческую сущность.

Режиссер Ен Сан-хо снял фильм как социальную аллегорию, а не как просто хоррор. Кон Ю, Ма Дон-сок и Ким Су-ан создали эмоциональный ансамбль, который сделал картину по-настоящему трагичной. «Поезд в Пусан» стал международным хитом и вернул интерес к корейскому жанровому кино.

«Доктор Стрэндж»

Кадр из фильма Доктор Стрэндж
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Блестящий, но высокомерный хирург Стивен Стрэндж теряет карьеру после аварии и отправляется на поиски духовного исцеления. Вместо медицины он открывает для себя магию и мультивселенную, где время и пространство подчиняются иным законам. Герою предстоит переосмыслить собственное эго и принять новую роль.

Marvel впервые так масштабно экспериментировал с визуальной геометрией и психоделическими эффектами. Бенедикт Камбербэтч идеально вписался в образ интеллектуального супергероя, а Тильда Суинтон и Чиветель Эджиофор добавили истории философской глубины. «Доктор Стрэндж» стал важной точкой расширения супергеройской киновселенной.

«Дэдпул»

Кадр из фильма Дэдпул
Кадр из фильма «Дэдпул»

Наемник Уэйд Уилсон получает суперспособности ценой изуродованного тела и превращается в антигероя, который ломает «четвертую стену». Он мстит, шутит и пародирует весь супергеройский жанр — именно за это его и полюбили зрители. 

Райан Рейнольдс много лет добивался экранизации именно в таком формате — с рейтингом R и дерзким юмором. Небольшой по меркам Marvel бюджет сыграл на пользу фильму, сделав его максимально личным. «Дэдпул» стал сенсацией и доказал, что зритель устал от «стерильных» героев.

«Славные парни»

Кадр из фильма Славные парни
Кадр из фильма «Славные парни»

Частный детектив и вышибала объединяются, чтобы расследовать странную смерть порнозвезды в Лос-Анджелесе 1970-х. Их поиски быстро выходят за рамки одного преступления и приводят к масштабному заговору. Фильм идеально балансирует между криминальной историей и комедией.

В «Славных парнях» Райан Гослинг и Рассел Кроу неожиданно органично смотрятся в дуэте, играя на контрасте характеров. Режиссер Шейн Блэк наполнил фильм диалогами, которые стали культовыми. Несмотря на скромные сборы, картина быстро стала фаворитом у зрителя.

«Отряд самоубийц»

Кадр из фильма Отряд самоубийц
Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Во вселенной DC правительство собирает команду суперзлодеев, чтобы использовать их в самых опасных миссиях. Каждый из них движим личными мотивами и страхами, а доверие внутри группы почти отсутствует. На фоне хаоса выделяется Харли Квинн — персонаж, затмивший всех.

Вряд ли можно найти фильм, вокруг которого было столько споров в 2016 году. Съемки сопровождались монтажными правками и срочными досъемками. Незадолго до премьеры было принято решение сделать «Отряд самоубийц» более гротескным и комедийным. До сих пор фанаты спорят, нужно ли было это делать. Марго Робби превратила Харли в поп-культурный феномен. Несмотря на критику, фильм стал одним из самых обсуждаемых релизов года.

«По соображениям совести»

Кадр из фильма По соображениям совести
Кадр из фильма «По соображениям совести»

История Десмонда Досса — история медика, который отправился на войну без оружия из-за религиозных убеждений. Он спас десятки жизней на поле боя, оставаясь верным своим принципам. «По соображениям совести» показывает войну без романтизации, но с уважением к человеческому выбору.

Мел Гибсон снял одну из самых жестких батальных драм десятилетия. Картина получила премию «Оскар» и вернула режиссера в большой кинематограф. Эндрю Гарфилд сыграл, пожалуй, одну из лучших ролей в карьере. 

«Фантастические твари и где они обитают»

Кадр из фильма Фантастические твари и где они обитают
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

В 2016 году была запущена еще одна франшиза по вселенной «Гарри Поттера» — «Фантастические твари и где они обитают». Магозоолог Ньют Саламандер прибывает в Нью-Йорк с чемоданом, полным волшебных существ. Его визит совпадает с нарастающей угрозой для магического мира. История разворачивается задолго до событий «Гарри Поттера».

Эдди Редмэйн создал образ героя, далекого от классического волшебника-воителя, но при этом смелого и запоминающегося. Джоан Роулинг лично написала сценарий, расширяя вселенную. Фильм получил еще два продолжения, но не смог избежать скандалов из-за замены Джонни Деппа, исполнившего роль Гриндевальда.

«Моана»

Кадр из мультфильма Моана
Кадр из мультфильма «Моана»

Дочь вождя отправляется в океан, чтобы спасти свой народ от гибели. Ее путь — это не романтическое приключение, а поиск собственного предназначения. В спутники ей достается самовлюбленный полубог Мауи.

Disney в «Моане» решил пойти на необычный шаг: отказался от традиционной любовной линии, сделав акцент на взрослении героини. Дуэйн Джонсон и Аулии Кравальо наполнили фильм живой энергетикой. Музыка Лин-Мануэля Миранды сделала мультфильм одним из самых запоминающихся в 2016 году.

«Ла-Ла Ленд»

Кадр из фильма Ла-Ла Ленд
Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд»

Молодая актриса и джазовый музыкант встречаются в Лос-Анджелесе и пытаются совместить любовь с карьерными амбициями. Их отношения проходят через компромиссы, разочарования и выбор между мечтой и чувствами. Финал фильма разбил не одно зрительское сердце.

Дэмьен Шазелл снял мюзикл «Ла-Ла Ленд» как признание в любви старому Голливуду. Райан Гослинг и Эмма Стоун репетировали танцы и музыку месяцами — и не зря. Картина получила шесть «Оскаров» и стала символом 2016 года.