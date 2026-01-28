Ричмонд
Актер из «Реальных пацанов» и «Полицейского с Рублевки» Андрей Бур умер в 46 лет

Артист снялся в 50 фильмах и сериалах
Андрей Бур в фильме «Законы улиц» (2014)
Андрей Бур в фильме «Законы улиц» (2014)

Российский актер Андрей Бур (настоящая фамилия — Бурычев), известный в том числе по сериалам «Реальные пацаны» и фильму «Полицейский с Рублевки 3», скончался на 47-м году жизни, следует из данных на сайте «Кино-Театр.Ру».

Сообщается, что артист ушел из жизни 16 января в Москве, причины его смерти указываются.

Бур начал сниматься в кино с 2013 года. Он исполнил роли в проектах «Танго мотылька», «Другой майор Соколов», «Последний мент», «Озабоченные, или Любовь зла», «Чисто московские убийства», «Доктор Рихтер», «Полицейский с Рублевки 3», «Ивановы-Ивановы», «Черная лестница», «Бихэппи», «Реальные пацаны» и «Елки последние» других. В частности, в девятом сезоне «Реальных пацанов» актер сыграл роль бармена, а в «Полицейском с рублевки 3» — сотрудника ППС.

Всего за свою творческую карьеру Бур снялся в 50 проектах.