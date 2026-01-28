Ричмонд
Наталья Бардо опровергла новости о второй беременности

Актриса призналась, что видео в соцсетях было шуткой
Наталья Бардо
Наталья БардоИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Наталья Бардо в беседе с Telegram-каналом «Звездач» опровергла сообщения о второй беременности.

Знаменитость отметила, что слухи о пополнении в семье появились после ее серии юмористических роликов с мужем. Он уверила, что сейчас не ждет ребенка.

«У нас есть целая серия рилсов, что Марюс просит у меня девочку, и это в планах… Он подарил мне кольцо и сказал: “Ну роди мне, пожалуйста”. Я показала открытый, не беременный живот, закрыла его и сказала: “Я подумаю”», — объяснила артистка.

Звезда состоит в отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом, который старше нее на 17 лет. Она признавалась, что несколько лет игнорировала попытки будущего мужа познакомиться с ней. Продюсер четыре года ждал свидания с актрисой и постоянно писал в соцсетях. В 2015 году звезда решилась на встречу с Вайсбергом, и больше они не расставались.

Ранее Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске, став жертвой тренда.