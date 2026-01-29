Ричмонд
Юлия Такшина раскрыла детали третьего сезона «Акушера» с Никитой Панфиловым

Появились первые кадры со съемок третьего сезона популярного медицинского детектива
Юлия Такшина на съемках третьего сезона сериала «Акушер»
Юлия Такшина на съемках третьего сезона сериала «Акушер»

Звезда сериала «Акушер» Юлия Такшина рассказала о съемках третьего сезона медицинского детектива на НТВ. Актриса, исполняющая роль сотрудника полиции Старцевой, отметила популярность проекта у молодежи и поделилась деталями съемочного процесса.

По словам Такшиной, сериал обожают зрители всех возрастов.

«Нас узнают студенты возле университета, где проходили съемки, фотографируются, делают комплименты. Надеюсь, проект будет сниматься долго — аудитория ждет продолжения», — поделилась актриса.

Юлия Такшина на съемках третьего сезона сериала «Акушер»
Юлия Такшина на съемках третьего сезона сериала «Акушер»

Также Такшина раскрыла, что в третьем сезоне будет много натурных съемок.

«Мы немало времени проводим на улице, поэтому стараемся максимально утепляться, из-за чего выглядим как колобки», — поделилась актриса.

На съемках третьего сезона сериала «Акушер»
На съемках третьего сезона сериала «Акушер»

В третьем сезоне «Акушера» Никита Панфилов также вернется к роли харизматичного хирурга Глеба Каверина.

Сюжет нового сезона развернется спустя полгода после событий второго. Каверин приступит к обязанностям главы перинатального центра. Глеб не может забыть обещание, данное бывшей пациентке Лизе Громовой, которая оказалась в тюрьме по ложному обвинению. Он пытается помочь ей, но все усилия тщетны.

Ситуацию меняет неожиданное предложение от влиятельного бизнесмена Еремеева (Владислав Котлярский). После врачебной комиссии Каверина отстраняют от работы, и Еремеев предлагает ему сделку: Глеб возьмет под опеку его избалованную дочь-ординатора Киру (Александра Хромова) и вернет ей интерес к медицине, а взамен бизнесмен поможет освободить Громову. Так Каверин, отстраненный от привычной работы в центре, вынужден вернуться к практике хирурга и окунуться в новый мир противостояний.

Никита Панфилов на съемках третьего сезона сериала «Акушер»
Никита Панфилов на съемках третьего сезона сериала «Акушер»

По словам Никиты Панфилова, он во многом перенимает жизненное кредо своего героя: «Все решится, все пройдет, все переборем».

«Я уже трижды отец, и родительский опыт, конечно, помогает и на площадке “Акушера”. Мы много взаимодействуем с младенцами и самое главное здесь — не бояться. Когда у тебя есть дети, начинаешь понимать, что с ними можно вести себя поактивнее. Ничего вы им не сделаете, не сломаете, если не будете делать это специально», — прокомментировал Панфилов.

В третьем сезоне «Акушера» также появятся Елена Лотова, Артем Осипов, Иван Агапов, Виктория Романенко, Дарья Калмыкова, Владислав Котлярский, Александра Хромова и другие. Дата выхода нового сезона пока неизвестна.