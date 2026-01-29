Звезда сериала «Акушер» Юлия Такшина рассказала о съемках третьего сезона медицинского детектива на НТВ. Актриса, исполняющая роль сотрудника полиции Старцевой, отметила популярность проекта у молодежи и поделилась деталями съемочного процесса.
По словам Такшиной, сериал обожают зрители всех возрастов.
«Нас узнают студенты возле университета, где проходили съемки, фотографируются, делают комплименты. Надеюсь, проект будет сниматься долго — аудитория ждет продолжения», — поделилась актриса.
Также Такшина раскрыла, что в третьем сезоне будет много натурных съемок.
«Мы немало времени проводим на улице, поэтому стараемся максимально утепляться, из-за чего выглядим как колобки», — поделилась актриса.
В третьем сезоне «Акушера» Никита Панфилов также вернется к роли харизматичного хирурга Глеба Каверина.
Сюжет нового сезона развернется спустя полгода после событий второго. Каверин приступит к обязанностям главы перинатального центра. Глеб не может забыть обещание, данное бывшей пациентке Лизе Громовой, которая оказалась в тюрьме по ложному обвинению. Он пытается помочь ей, но все усилия тщетны.
Ситуацию меняет неожиданное предложение от влиятельного бизнесмена Еремеева (Владислав Котлярский). После врачебной комиссии Каверина отстраняют от работы, и Еремеев предлагает ему сделку: Глеб возьмет под опеку его избалованную дочь-ординатора Киру (Александра Хромова) и вернет ей интерес к медицине, а взамен бизнесмен поможет освободить Громову. Так Каверин, отстраненный от привычной работы в центре, вынужден вернуться к практике хирурга и окунуться в новый мир противостояний.
По словам Никиты Панфилова, он во многом перенимает жизненное кредо своего героя: «Все решится, все пройдет, все переборем».
«Я уже трижды отец, и родительский опыт, конечно, помогает и на площадке “Акушера”. Мы много взаимодействуем с младенцами и самое главное здесь — не бояться. Когда у тебя есть дети, начинаешь понимать, что с ними можно вести себя поактивнее. Ничего вы им не сделаете, не сломаете, если не будете делать это специально», — прокомментировал Панфилов.
В третьем сезоне «Акушера» также появятся Елена Лотова, Артем Осипов, Иван Агапов, Виктория Романенко, Дарья Калмыкова, Владислав Котлярский, Александра Хромова и другие. Дата выхода нового сезона пока неизвестна.