Высшее признание в киноиндустрии мечтают получить миллионы. Одним эта вершина покоряется в начале карьеры. Другим приходится ждать десятки лет. История знает множество случаев, когда заветную награду вручали актерам и режиссерам в весьма почтенном возрасте. Такие победы доказывают, что всему свое время, в том числе признанию таланта. Предлагаем познакомиться с такими примерами. Важное уточнение: мы рассматривали только тех лауреатов, которые получили награду, будучи в живых, и не берем в расчет почетные призы «за вклад в кинематограф».
Клинт Иствуд — 74 года
Настоящий ветеран кино — Клинт Иствуд — в 2005-м установил рекорд как самый пожилой обладатель премии за «Лучшую режиссуру». Победу ему принесла спортивная драма «Малышка на миллион», где Иствуд также исполнил одну из главных ролей.
История о суровом тренере по боксу и его подопечной Мэгги (Хилари Суэнк) до сих пор считается одной из главных мотивационных картин. Хотя на момент съемок Иствуду было уже за семьдесят, его работоспособности позавидовали бы и молодые. Он завершил съемки всего за 37 дней и обошел в гонке за ключевые награды другого мэтра — Мартина Скорсезе с «Авиатором».
Генри Фонда — 76 лет
Великий представитель «золотого века» Голливуда Генри Фонда ждал свою статуэтку неприлично долго. Его отметили лишь в 1982-м — за фильм «На золотом пруду». На тот момент актеру уже исполнилось 76 лет.
Фонда сыграл ворчливого профессора в отставке, пытающегося наладить отношения с дочерью. Ею предстала настоящая дочь исполнителя — Джейн Фонда. Кстати, именно она приобрела права на пьесу, чтобы сыграть в ней вместе с отцом. Джейн в итоге и приняла награду за своего родителя на церемонии, так как тот уже к тому моменту был слишком слаб. Всего через несколько месяцев после триумфа его не стало.
Пегги Эшкрофт — 77 лет
Актриса Пегги Эшкрофт была признанной звездой британской сцены. Но в 1985-м о ней узнал весь мир. За роль в эпической драме «Поездка в Индию» ее признали лучшей актрисой второго плана. На момент триумфа ей было 77 лет и 93 дня.
Эшкрофт воплотила образ миссис Мур — англичанки, которая в 1920-е годы приезжает в колониальную Индию вместе с невестой своего сына. В отличие от чопорных соотечественников, ее героиня открыта к местной культуре и сочувствует доктору Азизу, несправедливо обвиненному в преступлении. Лента стала последней в карьере Дэвида Лина.
Мелвин Дуглас — 79 лет
Второй «Оскар» пришел к Мелвину Дугласу в 1980-м за роль в сатирической комедии «Будучи там». Он сыграл Бенджамина Рэнда — советника президента, чей дом превращается в клинику из-за его смертельной болезни. Ирония в том, что его герой находит глубочайшую мудрость в простых фразах садовника Чэнса (Питер Селлерс), не догадываясь о его умственном расстройстве. На саму церемонию Дуглас не явился, считая нелепостью соревнование между коллегами, но от приза не отказался. Забавно, что его главным конкурентом считался 8-летний Джастин Генри — Билли из «Крамер против Крамера».
Джессика Тэнди — 80 лет
В 1990-м Джессика Тэнди установила рекорд для женских номинаций, который держится до сих пор. В свои 80 она получила «Оскар» за роль в фильме «Шофер мисс Дэйзи» — комедию о преодолении расовых предрассудков. По сюжету сын еврейки Тэнди нанимает ей личного водителя, темнокожего Хоука (Морган Фриман). Поначалу мисс Дэйзи категорически отказывается его принимать. Однако спустя годы холодность сменяется искренней дружбой. Когда во время оскаровской гонки исполнительницу спрашивали о ее возрасте, она отвечала, что очень надеется на оценку именно за работу, а не долголетие.
Кристофер Пламмер — 82 года
Звезда «Звуков музыки» дождался своего «Оскара» в 2012-м. В 82 года Кристофер Пламмер победил в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Начинающие». В этой картине он сыграл Хэла — мужчину преклонных лет, который после смерти жены признается в нетрадиционной ориентации. К шоку своих близких он начинает жить другой жизнью, несмотря на диагностированный рак. Картина основана на истории отца режиссера Майка Миллса. Поднимаясь за статуэткой, Пламмер произнес: «Ты всего на два года старше меня, дорогая, где же ты была всю мою жизнь?».
Энтони Хопкинс — 83 года
В 2021-м все предрекали посмертную победу Чедвику Боузману. Однако киноакадемия решила иначе и наградила сэра Энтони Хопкинса. В 83 легендарный исполнитель стал наиболее пожилым обладателем премии. В драме «Отец» Хопкинс грандиозно показал жертву прогрессирующей деменции. Флориан Зеллер признавался, что писал сценарий именно под него, даже назвав главного героя Энтони. Занятно, что сам лауреат не верил в успех и во время объявления победителя спал у себя дома в Уэльсе. О триумфе он узнал лишь утром.
Джеймс Айвори — 89 лет
Хотя основные рекорды принадлежат актерам, самый старший обладатель статуэтки среди в любой категории — Джеймс Айвори — 89 лет и 271 день. В 2018-м он победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий» (за фильм «Назови меня своим именем»).
Режиссер классических лент «Комната с видом» и «На исходе дня» в этом проекте выступил только как автор. Сценарий написан на основе одноименного романа Андре Асимана. На церемонию Айвори пришел в рубашке с нарисованным лицом Тимоти Шаламе, взорвав соцсети.
Энн Рот — 89 лет
Абсолютный рекорд среди женщин-лауреатов принадлежит художнице по костюмам Энн Рот. В 2021-м, в возрасте 89 лет и 175 дней, она получила «Оскар» за работу над лентой «Ма Рейни: Мать блюза». Рот создала аутентичные и яркие образы для Виолы Дэвис, передав через одежду характер и статус легендарной блюз-дивы 1920-х годов. Это был второй «Оскар» в ее карьере. Первый она получила за «Английского пациента» 24 годами ранее. При этом Рот продолжает творить. А в 2023-м даже появилась в эпизоде «Барби».