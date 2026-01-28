Звезда «Звуков музыки» дождался своего «Оскара» в 2012-м. В 82 года Кристофер Пламмер победил в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Начинающие». В этой картине он сыграл Хэла — мужчину преклонных лет, который после смерти жены признается в нетрадиционной ориентации. К шоку своих близких он начинает жить другой жизнью, несмотря на диагностированный рак. Картина основана на истории отца режиссера Майка Миллса. Поднимаясь за статуэткой, Пламмер произнес: «Ты всего на два года старше меня, дорогая, где же ты была всю мою жизнь?».