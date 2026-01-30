Актриса отметила, что и других позитивных примеров предостаточно: «Николь Кидман, я и множество других женщин продолжают творить, продолжают быть сексуальными и показывают миру, что мы не умираем, когда нам исполняется 50, — сказала актриса. — На самом деле именно в этом возрасте мы наконец-то обретаем свою силу».