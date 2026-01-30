В большом интервью Кино Mail Гвинет Пэлтроу, снявшаяся в спортивной драме «Марти Великолепный», рассказала, как чувствует себя в возрасте 53-х лет.
«Есть такой момент, что женщины после 40 или 50 лет становятся невидимыми для культуры во многих смыслах», — поделилась актриса.
По мнению звезды «Влюбленного Шекспира», именно в этом возрасте женщины находят себя: «Мы уже хорошо себя знаем и мы не боимся быть самими собой».
Гвинет восхитилась 56-летней Дженнифер Лопес, с которое недавно пересеклась на одном из мероприятий.
«Я не могла перестать думать, насколько она потрясающая. Она такая смелая и продолжает самовыражаться — несмотря на то, что ей уже за 50», — добавила Гвинет.
Актриса отметила, что и других позитивных примеров предостаточно: «Николь Кидман, я и множество других женщин продолжают творить, продолжают быть сексуальными и показывают миру, что мы не умираем, когда нам исполняется 50, — сказала актриса. — На самом деле именно в этом возрасте мы наконец-то обретаем свою силу».
