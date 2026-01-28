Тимоти Шаламе засняли на шопинге с Кайли Дженнер в Мексике

Голливудский актер Тимоти Шаламе был замечен на шопинге с возлюбленной, звездой реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Знаменитости были запечатлены в магазине купальников Hola Parce! Swimwear в Кабо-Сан-Лукасе, Мексике. Актер помогал возлюбленной подобрать бикини. Модель скрыла лицо за маской, а артист надел кепку. Звезда реалити-шоу вышла на публику в черном свитере, голубых джинсах и сланцах. Шаламе предпочел лонгслив, брюки и кроссовки.
