Тимоти Шаламе засняли на шопинге с Кайли Дженнер в Мексике

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер и Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Тимоти Шаламе был замечен на шопинге с возлюбленной, звездой реалити-шоу Кайли Дженнер. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Знаменитости были запечатлены в магазине купальников Hola Parce! Swimwear в Кабо-Сан-Лукасе, Мексике. Актер помогал возлюбленной подобрать бикини. Модель скрыла лицо за маской, а артист надел кепку. Звезда реалити-шоу вышла на публику в черном свитере, голубых джинсах и сланцах. Шаламе предпочел лонгслив, брюки и кроссовки.

Ранее было раскрыто влияние «проклятия Кардашьян» на карьеру Тимоти Шаламе